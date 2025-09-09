日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

▲前經濟安全擔當大臣高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相石破茂在參議院選舉大敗後請辭，為接任首相的自民黨總裁之爭正式揭開序幕。目前民調與輿論聲勢，前經濟安全擔當大臣高市早苗與現任農林水產大臣小泉進次郎成為兩大熱門人選，其中高市支持度略高，有望成為日本史上第一位女性首相。

《日本經濟新聞》8月調查，高市以23%的支持率小幅領先小泉的22%。儘管選戰尚未進入白熱化，該數據已可做為選情觀察的初步依據。已故首相安倍晉三的前內閣特別顧問谷口智彥表示，日本社會結構已轉變，選民對女性領導人的接受程度，實際上比許多人想像的還高，時機已經成熟。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，日本25至54歲女性的就業比率達85%，高於美國的78%。谷口指出，這些年女性職場參與的提升，讓日本迎接女性首相不再只是象徵性的口號。

▲日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）



高市去年在自民黨黨魁選舉中雖在首輪領先石破茂，最終仍於第二輪落敗。選後她拒絕加入內閣，並婉拒石破邀請她擔任總務會長的提議，與石破政府明確劃清界線。

石破茂7日召開記者會宣布辭去黨魁一職，強調為一系列選舉挫敗負責。他指出，日本6月米價創下50年來最大漲幅，加劇民生壓力，同時，他也強調自己已完成與美國達成的關鍵貿易協議，包括對所有日本輸美產品徵收15%基準關稅，「困難的部分已經完成，現在是把棒子交給下一代的時候了。」

高市主張修改和平憲法第9條，支持擴大防衛預算，並反對日本央行過快升息，展現出延續安倍經濟學的明確立場。她的經濟主張包括維持寬鬆貨幣政策與推動財政刺激，被視為對抗經濟下行的積極方案。歐亞集團指出，高市的立場雖在黨內有爭議，但在精英官僚體系中頗受尊重。

▲日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）



Monexo集團專家柯爾（Jesper Koll）表示，高市擁有明確政策方向與組織團隊，是少數能在黨內推動結構改革的政客。他強調，「即便有些人覺得她激進，仍欽佩她的堅定與能力。」

反觀小泉進次郎則展現不同的競爭策略。他憑藉處理稻米危機時的表現，成功累積話題度，但在政策上則保持模糊，被視為避免觸怒黨內各派的中庸路線。柯爾認為，小泉的模糊立場或許更有助於取得自民黨老派人物與反對黨議員的支持，這對組成國會多數派具有關鍵作用。

目前自民黨與公明黨在眾議院465席中合計220席，距離過半門檻尚有距離，若無法取得在野黨支持，新任總裁將難以順利當選首相。反之，若在野黨團結推舉單一人選，也存在產生非自民黨籍首相的可能，雖機率不高，但不容忽視。