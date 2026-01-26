　
皮蛇疫苗預約超夯！彰化代排行情飆千元　他提早19hrs排隊卡位

▲彰化各地衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝 民眾提供）

▲衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了讓老人家免於三更半夜摸黑排隊的辛苦，衛生局自今日起調整帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗預約方式，改為全面開放一般長者登記，直至名額用罄為止。現場發放號碼牌的時段也統一改為每日下午1點30分。然而，今(26日)搶頭香的是一名25日晚上6點就前往衛生所排隊，甚至有人以1000元代價幫友人夫妻「代排」，疫苗相當搶手。

▲彰化各地衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝 民眾提供）

▲有民眾得皮蛇也到現場排隊。（圖／民眾提供）

儘管新制意在改善排隊亂象，26日上午各衛生所仍湧現人潮。彰化市南西北區衛生所最早出現排隊民眾，有人從25日傍晚就開始等待；排隊的民眾有的打俄羅斯方塊排遣、有人看巴菲特理財、有人正在得皮蛇也來排，員林市則有一名國中生為了不讓阿公阿嬤生病，清晨4點30分就到員林衛生所代為排隊。更引人注意的是，其他衛生所出現以1000元代價幫忙排隊的現象，隊伍中「代排」情況相當熱絡。

▲彰化各地衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝 民眾提供）

▲彰化衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／民眾提供）

此次疫苗預約亂象源於1月20日開放首日，名額迅速額滿，排隊人潮看不到盡頭，引發民眾抱怨。衛生局緊急開會後決議調整措施，不再分批分流，直接將剩餘的4567個一般長者名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止。

衛生局說明，各鄉鎮衛生所疫苗配額依人口比例分配，彰化市南西北區596個名額最多，員林市439個次之，和美鎮294個居第三。此外，為照顧偏遠地區長者，大城、芳苑、竹塘等交通不便區域，特別保留名額供設籍當地長輩優先預約，以落實公平性。

▲彰化各地衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝 民眾提供）

▲員林市衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝）

衛生局強調，若現場預約額滿，將同步登記候補名單。未來若低收及中低收入戶長者未完成施打，釋出的名額將優先通知候補民眾，確保疫苗發揮最大效益，不會有任何一劑被浪費。

本次疫苗為縣府自購的2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化滿一年、65歲以上長者（原住民55歲以上）接種兩劑。低收及中低收入戶免費，一般長者需自付6000元（其餘由縣府補助）。預約後7天內需完成繳費，收到簡訊或14天後即可持證至衛生所施打第一劑，3個月後接種第二劑，完成兩劑後獲得完整保護力。請民眾依新制時段前往預約，並留意天氣變化，注意保暖與健康。

▲彰化各地衛生所皮蛇疫苗排隊預約。（圖／記者唐詠絮攝 民眾提供）

