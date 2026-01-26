　
社會 社會焦點 保障人權

賓士哥「重新做人」被肉搜　館長遭控霸凌害輕生

陳姓裝潢包商（中）衝撞健身俱樂部林口館後，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

▲陳姓裝潢包商（中）衝撞健身俱樂部林口館後，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

【編按：目前尚未取得館長回應】

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌。本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害1名無辜的裝潢包商輕生。死者3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。

B小姐告訴本刊，陳男當時只是單純受邀接下三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛，成了館長利用的工具！為了爭搶經營權，館長動員粉絲鬧場、霸占器材卻不健身，陳男目擊整個過程，實在看不下去，才會要求粉絲自制。

事發後，館長肉搜並公布陳男的黑歷史，很多裝潢客戶看到館長的直播後，紛紛要求解約，甚至對他說：「原來你是黑道，擁槍販毒！」讓他百口莫辯，接案全被取消，每月收入少了20多萬元，也導致他身心受創、家庭失和。

陳男另名好友C先生說，陳男過去確曾走過「黑暗路」，但出獄後已洗心革面，有固定工作，也不再插手江湖事，希望給妻小穩定的新生活，卻遭館長直播霸凌，毀了新人生，還因此罹患憂鬱症。

為了反擊館長，三重館大股東秀出現金、請來保全，強調擁有經營權。

▲為了反擊館長，三重館大股東秀出現金、請來保全，強調擁有經營權。

「把別人的前科抖出來，就是違反《個人資料保護法》，但法官卻判（館長）無罪，實在令人無法接受！」C先生說，陳男控告館長敗訴，無罪判決把他推向絕境，他雖然有過黑歷史，但也是個要臉的人，這個結果讓他淪為大家的笑柄。

C先生指出，館長直播、法院判決，引發媒體大幅報導，但新聞只播陳男過去不好的一面，卻不了解他後來多麼努力工作、改過向善。

更惡劣的是，陳男離世後，館長毫無愧疚跟歉意。「館長活得那麼好，流量之王其實是賤踏在他人鮮血之上，這世界還有公平嗎？」C先生說，親友們對於陳男的死都很不捨，但又怕跟陳男一樣被霸凌，只能選擇沉默。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


館長霸凌害輕生／直播洩前科個資引網暴　館長霸凌賓士哥害輕生內幕
館長霸凌害輕生1／更生人洗心革面卻遭誣陷　館長煽動粉絲出征引網暴

網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。

