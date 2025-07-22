26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

▲ 川普對等關稅預計8月1日上路。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普設下的8月1日關稅大限逐漸逼近，與印度的臨時貿易協議談判卻傳出陷入僵局，達成共識的機會正急劇縮小。消息人士透露，雙方在農產品及乳製品關稅議題上分歧嚴重，談判持續膠著。

《路透》報導，川普4月威脅對印度進口商品徵收26%關稅，但暫緩實施以給予談判空間。目前已逾20個國家收到正式關稅通知函，印度則仍未收到。

印度首席談判代表阿格拉瓦爾（Rajesh Agrawal）率團赴華府進行第五輪談判卻空手而歸，一名印度政府消息人士坦言，「儘管線上討論仍在進行中，8月1日前達成臨時協議看起來很困難」，美方代表團預計很快將到訪新德里繼續協商。

談判卡關部份原因在於新德里拒絕開放政治敏感的農業及乳製品市場，而華府不願在鋼鐵、鋁材及汽車的高關稅上讓步。官員正研議是否能將上述問題延至臨時協議簽署後再處理。

印度出口組織聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）警告，若真的實施26%關稅，寶石及珠寶等行業將受到重創，「不過這可能是暫時的，因為兩國都希望隨時間推移簽署協議。」美國財政部長貝森特21日則向CNBC表示，川普政府更注重貿易協議的品質而非時程。

儘管面臨挑戰，印度官員仍期盼能在9月或10月前達成更全面的協議，符合總理莫迪與川普2月達成的共識。另一名政府消息人士表示，「考量到已進行五輪談判，且預期美方代表團將再次來訪，我們對最終達成貿易協議仍持樂觀態度。」