　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普對等關稅預計8月1日上路。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普設下的8月1日關稅大限逐漸逼近，與印度的臨時貿易協議談判卻傳出陷入僵局，達成共識的機會正急劇縮小。消息人士透露，雙方在農產品及乳製品關稅議題上分歧嚴重，談判持續膠著。

《路透》報導，川普4月威脅對印度進口商品徵收26%關稅，但暫緩實施以給予談判空間。目前已逾20個國家收到正式關稅通知函，印度則仍未收到。

印度首席談判代表阿格拉瓦爾（Rajesh Agrawal）率團赴華府進行第五輪談判卻空手而歸，一名印度政府消息人士坦言，「儘管線上討論仍在進行中，8月1日前達成臨時協議看起來很困難」，美方代表團預計很快將到訪新德里繼續協商。

談判卡關部份原因在於新德里拒絕開放政治敏感的農業及乳製品市場，而華府不願在鋼鐵、鋁材及汽車的高關稅上讓步。官員正研議是否能將上述問題延至臨時協議簽署後再處理。

印度出口組織聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）警告，若真的實施26%關稅，寶石及珠寶等行業將受到重創，「不過這可能是暫時的，因為兩國都希望隨時間推移簽署協議。」美國財政部長貝森特21日則向CNBC表示，川普政府更注重貿易協議的品質而非時程。

儘管面臨挑戰，印度官員仍期盼能在9月或10月前達成更全面的協議，符合總理莫迪與川普2月達成的共識。另一名政府消息人士表示，「考量到已進行五輪談判，且預期美方代表團將再次來訪，我們對最終達成貿易協議仍持樂觀態度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓籍啦啦隊女神「疑遭狂粉跟蹤」　發文求饒：不要來拜託
五口命案新進展！團購主李女老公、女兒2罪移送...檢列證人請
蘋果將推三款平價新品！輕鬆湊齊全家桶
篠崎泫砸5千萬買豪宅遭爆Toyz資助！經紀人打臉揭實情
收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為
NONO遭爆「身材暴瘦」　好友曝他近況
快訊／系教評會決議解聘周台英　系主任：盼符合社會期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

美國少女遭姦殺！凶手竟是媽媽男友　判21個無期徒刑「關到死」

日媒臥底揭小紅書考試仲介　「訪日作弊行程」價格曝光

極小耳機肉眼難察　日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

降落前突起火！又是「行動電源」釀禍　維珍澳航恐改鋰電池規定

重生！被炸水壩冒出奇蹟森林　學者卻憂恐成「有毒定時炸彈」

日本政府出手！　對中國、台灣進口鋼材啟動反傾銷調查

Coldplay演唱會偷情風波延燒！人資女主管驚爆出身波士頓名門

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

美國少女遭姦殺！凶手竟是媽媽男友　判21個無期徒刑「關到死」

日媒臥底揭小紅書考試仲介　「訪日作弊行程」價格曝光

極小耳機肉眼難察　日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

降落前突起火！又是「行動電源」釀禍　維珍澳航恐改鋰電池規定

重生！被炸水壩冒出奇蹟森林　學者卻憂恐成「有毒定時炸彈」

日本政府出手！　對中國、台灣進口鋼材啟動反傾銷調查

Coldplay演唱會偷情風波延燒！人資女主管驚爆出身波士頓名門

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

力積電Q2虧33億、晶圓出貨季增近9%　總座：第3季訂單能見度低

陳柏霖分享舒華私下3優點…點出「3不怕」狂讚　親曝走出低潮秘訣

女友借錢買手機！男玩笑喊「做一次3000」後悔了：怎麼辦

艋舺私刑殺人再拘2共犯！1男1女認了「參與行動」：沒動手打人

舒淇《女孩》入圍威尼斯影展　邱澤「跟梁朝偉、李炳憲搶影帝」發聲

F-104戰機重現風采　桃園航空城博物館7/24試營運

里拉德回歸首季不打球改當教練　畢拉普斯：讓他每天有事做

嘉基醫院推廣ERAS工作坊　21家合作醫院+269醫護共襄盛舉

里拉德正式簽約拓荒者　曝阿基里斯腱撕裂時「第一念頭」

味全邀雙韓援攻蛋！朴恩惠愛上大腸與香菜　李素泳感動粉絲休年假

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

國際熱門新聞

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

白宮：川普8／1前將寄更多關稅信

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

戴項鍊「瞬間吸入MRI」慘卡1hr才脫困

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年終獲重審

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

Coldplay抓姦片　拍攝者「漏做1事」少賺百萬

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

標普、那指創歷史新高！Meta領漲逾1.2％　台積電ADR跌1.5美元

更多熱門

相關新聞

報復？《華爾街日報》被禁隨川普出訪

報復？《華爾街日報》被禁隨川普出訪

美國白宮21日宣布，禁止《華爾街日報》隨行採訪總統川普即將展開的蘇格蘭出訪行程，此舉被外界解讀為對該報先前爆料川普與「淫魔富商」艾普斯坦來往的報復行動。

從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價

從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價

趙少康爆關稅32％自家人也不買單　綠黨團：請這些唱衰政客適可而止

趙少康爆關稅32％自家人也不買單　綠黨團：請這些唱衰政客適可而止

黃仁勳喊「全球供應鏈有必要」！網讚勇敢：川普氣炸

黃仁勳喊「全球供應鏈有必要」！網讚勇敢：川普氣炸

不認被AIT打臉　趙少康：我在逼民進黨公布關稅

不認被AIT打臉　趙少康：我在逼民進黨公布關稅

關鍵字：

美印貿易川普關稅僵局協商

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面