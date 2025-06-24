國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

▲ 美國總統川普揚言不排除讓伊朗政權更迭。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

美國總統川普19日宣布會在兩周內決定是否對伊朗動武。但僅僅兩天後，伊朗當地時間6月22日凌晨，美軍即展開「午夜重鎚行動」，出動7架B-2匿蹤戰略轟炸機對伊朗的福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)、伊斯法罕(Isfahan)三處核設施進行轟炸。許多分析家指出，川普這樣做是了逼迫伊朗上談判桌。我認為這是多餘的話。

因為不管美國是否發動這次攻擊，伊朗為了獲得解除經濟封鎖，最終還是會走上談判桌。所以上述的說法我認為有說等於沒說。我的看法是：這次攻擊其實是川普的賭徒和「軍人控」性格發作的結果。

▲ 美國出動7架B-2轟炸機轟炸伊朗。（圖／取自維基百科）

之前有報導說，川普最自豪的是在他第一任期時，不曾在海外發動或介入過一場戰爭，所以他也不會介入這次以、伊戰爭。事實是：川普愛死了戰爭。他十幾歲時被老爸送去唸軍校；他最崇拜的人之一是「鐵血將軍」巴頓(George S.Patton)。別忘記，這個月的14日，他還以「美國陸軍建軍250周年」為由舉行大閱兵，實質上是為自己的79歲生日慶生。成為「戰爭英雄」，一直是他內心裡最狂野的夢想。

愛開賭場的川普，本身也愛賭。這場攻擊就是一次賭博：他賭的是伊朗已經被以色列打得差不多了，自己落井下石、多給伊朗丟幾顆炸彈，伊朗也無力報復。不過，川普明白誰不能惹、誰又是可以欺負的。伊朗在他眼中就是小蝦米：因為他認定伊朗目前尚未擁有核武，正好給他自己塑造「國家英雄」形象的機會。

▲ 川普跟以色列總理納坦雅胡聯手，一起修理伊朗。（圖／路透）

有人擔心伊朗會進行報復、攻擊駐阿拉伯半島的美軍和基地、對美國人甚至美國本土發動恐攻。然而你認為川普會在乎這些嗎？反之，他會認為這些反擊動作會刺激美國人更加團結、對他的統治更為有利。

川普在他的第一任內即片面撕毀「伊朗核協議」。為什麼？極可能的一個原因是：他壓根兒就不相信伊朗會遵守該協議，放棄發展核武。就是說，即使有了核協議，面對擁有核武的以色列時極度缺乏安全感的伊朗，必然會暗地裡依然發展核武。既然如此，美國跟以色列聯手一起幹掉伊朗，應該是個不錯的主意。

▲ 伊朗最高領袖哈米尼可能已成為川普準備要推翻的目標。（圖／達志影像／美聯社）

問題是：川普只是想摧毀伊朗核設施和發展中的核計畫、還是像他最新暗示的「政權更迭」：一舉顛覆伊朗領袖哈米尼(Ali Khamenei)的政權？如果是前者，對全球的衝擊或許會小一點。但如果是後者，問題就嚴重了。

伊拉克的海珊、利比亞的格達費兩大強人倒台後，留下的權力真空造成國家混亂至今仍未恢復。如果伊朗最後也落入相同的命運，那麼對阿拉伯世界、甚至全世界的衝擊和改變，恐怕會是一個更大的噩夢。