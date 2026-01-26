　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

記者陳俊宏／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101大樓，引發全球話題；不過，工傷協會的逆風發文卻被大批網友灌爆。對此，該會今天早上最新7點回應，強調爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」。

  「工安是用人命換來的教訓」

工傷協會25日表示，台灣多年來「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果；回顧台北101在3月31日那場地震中，曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。

該會指出，然而，令人震驚的是，今天的101業主究竟怎麼了？竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓，請問這是在追求什麼？名聲？話題？還是「藝高人膽大」的錯誤英雄敘事？

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲▼霍諾德徒手攀登台北101，登頂成功引起廣大盛讚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

  「只要有話題，人命可以被犧牲」

該會認為，這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏，這不是表演，這是把人命當成宣傳素材；101公司是否意識到台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效，都可能瞬間奪命？難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品嗎？

該會說，當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，「只要有話題，人命可以被犧牲。這樣的價值觀，我們不能接受，也絕不應該再容忍。」

對此，許多網友湧入工傷協會的臉書留言，「這是場極限運動表演，而非高空工安示範！經過專業的團隊做趨近完全的準備，與各部會協調來降低風險與符合法規」、「Alex是運動員好嗎」、「他是專業的攀岩好手，不是工人」、「Alex不是工人，請你們去唸自己協會的名字一百次」、「這是經過評估的極限運動，跟工安有什麼關係。」

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬進入最後階段。（圖／記者李毓康攝）

▲▼霍諾德徒手攀登台北101，登頂成功引起廣大盛讚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬進入最後階段。（圖／記者李毓康攝）

「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」

該會今天早上又發表7點聲明回應，強調爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」；當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，這樣的價值呈現是否矛盾？

協會表示，「我們看到的是同樣的高度、同樣的風險，在不同身分下，被完全不同對待與敘事，提出這個問題不是為了製造對立，而是希望社會能夠誠實面對：我們究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？如果這場討論能讓更多人理解『風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待』，那麼這個討論本身就有其公共價值。」

►工傷協會最新7點完整聲明

關於台北101攀登事件，我們的立場說明與回應
針對近日許多朋友的質疑與批評，我們理解爭議的核心，其實集中在三個問題上：
第一，這是不是工作？第二，極限運動能不能類比工安？第三，政府與企業是否完全無責？
我們在此一次說清楚。

一、我們從未否認攀登者的專業與能力

也從未主張「任何人都能上去爬」
這名攀登者是世界級的極限攀岩者，擁有極高的專業能力、長時間訓練、反覆場勘與評估，這一點沒有任何爭議，也不是我們批評的重點。
我們從未說他「不專業」，更沒有將他與一般工地勞工做能力層次的對比。
專業能力，與公共風險管理，是兩個不同層次的問題。

二、爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」

我們要討論的，並不是「極限運動該不該存在」，
而是：
當極限運動被放在城市核心地標
被企業、平台、甚至公部門協調、宣傳、放大
成為一種公共事件與品牌行為
那它就不再只是「個人私下冒險」，而是進入公共治理與社會示範的範疇。
這正是我們關心的交集點。

三、切結書、風險自負，不能消滅公共責任

確實，極限運動常伴隨切結書、風險自負條款。
但在法律與公共政策上，「風險自負」不等於：
公共空間可以無條件放行
地標建築可以完全不被檢視
監管機關可以完全不必說明角色與責任
否則，任何高風險活動，只要一句「他自己願意」，就可以跳過所有公共討論，這本身就是危險的邏輯。

四、我們沒有把「極限運動 = 工安事故」畫上等號

我們談的是「價值衝突」與「示範效果」
我們的核心問題是：
當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，
卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，
這樣的價值呈現，是否矛盾？
這不是在禁止極限運動，
而是在問：誰被讚美？誰被檢討？誰被說成「自己不小心」？

五、專業、嚴謹、反覆演練——正是我們長期要求工安該有的標準

很多留言其實點出一個關鍵事實：
這次攀登之所以成功，是因為高度專業、反覆測試、嚴謹規劃、不便宜行事。
我們完全同意。
也正因如此，我們才要問：
為什麼這樣的標準，在工地現場卻如此稀有？
為什麼勞工常被要求「快一點、便宜一點、撐一下」？
我們批評的不是專業，而是雙重標準。

六、討論政府角色，不等於否定極限運動本身

我們提及台北市勞動局與中央職安署，
不是因為「把爬山、登百岳都歸勞動局管」。
而是因為：
當事件被包裝為城市行銷、國際宣傳、公共活動，
政府是否有說明其角色與監理邊界的責任？
這是一個制度問題，不是情緒問題。

七、最後說明：我們不是反運動，也不是蹭流量

我們是一個長期處理工傷、職災、過勞、墜落死亡的團體。
我們看到的，是同樣的高度、同樣的風險，在不同身份下，被完全不同地對待與敘事。
提出這個問題，不是為了製造對立，
而是希望社會能夠誠實面對：
我們究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？
如果這場討論，能讓更多人理解：
「風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待」
那麼，這個討論本身，就有其公共價值。
以上，是我們的立場。

01/24 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／78分鐘輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖澳網女雙8強
霍諾德最新發文曬「101高空自拍照」！　萬人湧入告白
快訊／墨西哥足球場11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛

