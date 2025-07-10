國際火線／榮獲諾貝爾和平獎？川普的異想世界！

▲以色列總理納坦雅胡，跟美國總統川普堪稱鐵桿兄弟。（圖／路透）

文／朱錦華

今年內三度訪美的以色列總理納坦雅胡7日表示，他已經提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，同時稱讚川普是「自由世界的領袖」。

川普就像是一名懷有滿滿童真的大孩子，腦子裡總是充滿奇思妙想。例如他老是想把加拿大併吞為第51州。另一例子是：他一直「肖想」得到諾貝爾和平獎。他第一任時就因為會晤北韓的金正恩而發此奇想。如今機會又來了。只是得獎理由可能會很奇怪：難道是為了他幫助以色列殺光加薩的巴勒斯坦人而得獎嗎？

▲川普一直渴望得到的諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

在諾貝爾的所有獎項裡，和平獎往往是最爭議、最名不符實的一個。除了一些團體組織(例如紅 十字會、無國界醫生組織)、和傑出的人道主義者(例如德蕾莎修女)之外，很多政治人物得獎，根本是一場鬧劇、或是笑話！

例如1973年美國的季辛吉與北越的黎德壽因為簽署「巴黎和平協議、實現越戰停火以及美軍撤離」而共同得獎。但事實上這不過是美國為了從越戰抽身、出賣南越政府的一項詭計。結果不到兩年之後的1975年4月30日，南越政府就淪亡了。

1994年巴勒斯坦領袖阿拉法特和以色列總理拉賓因為簽署「奧斯陸和平協議」：給予巴勒斯坦自治政府權利，承認巴勒斯坦人對加薩走廊和約旦河西岸的部分控制權，兩人共同獲獎。但是請大家看看今天的巴勒斯坦是什麼樣子？

▲ 歐巴馬當總統第一年就拿到諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

歐巴馬的例子最誇張。2009年1月他才當上美國總統，同年12月就獲頒諾貝爾和平獎！得獎理由是「為表彰他在促進國際外交和各國人民合作所作出的非凡努力」。事實上，主要是因為歐巴馬討人喜歡、國際間對他寄予厚望(還有部分原因是他有開始推動伊朗核協議的達成)。

川普如此「哈」諾貝爾和平獎，部分原因也是因為他見不得歐巴馬比他好。我想，如果川普利用「對等關稅」等手段向挪威政府施壓，「諾貝爾和平獎委員會」是很有可能把這個獎頒給他。儘管這很可能成為國際級笑話，但川普是絕對不會介意外界的閒言閒語的。

▲ 納坦雅胡把諾貝爾和平獎提名信拿給川普看。（圖／路透）

我進一步建議：不妨把諾貝爾經濟獎也頒給他，因為他「重新制訂了世界的經濟秩序」。甚至不妨連諾貝爾文學獎也頒給他，因為他編撰了很多很精采的故事。

最後，再找一些不管多瞎的理由，把所有的諾貝爾獎項都頒給他，讓川普成為史上第一位「諾貝爾獎大滿貫」得主！這絕對是一件值得「普」天同慶的大事。我就不相信有人敢出來說「不」！