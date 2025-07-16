國際火線／致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

▲《怪奇物語》第4季的海報。（圖／Netflix提供）

文／朱錦華

不好意音，標題這裡所指的史蒂芬(Stephen)，並不包括周星馳(Stephen Chow)，而是指美國娛樂界的兩位「大腕」：史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、以及史蒂芬金(Stephen King) 。

從開播以來一直夯到如今的美國科幻恐怖影集《怪奇物語》(Stranger Things)，截至2022年已播出四季；第五兼最終季將於2025年11月登場，一直播到12月（分為三部分上線）。

▲《怪奇物語》描寫少年之間的友誼，讓人聯想起《站在我這邊》。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》是一齣「後現代主義」的劇作。它沒有創新的東西；但創作者杜夫兄弟(The Duffer Brothers) 憑著對古早經典作品重新詮釋，整合、融匯後，翻新出一齣深受現代年輕人歡迎的作品。這齣劇作從多位前輩的作品裡「取經」；借鏡最多的，首推史蒂芬史匹柏與史蒂芬金這兩位大師。

史蒂芬史匹柏的看法是正確的：大多數現代年輕人已無暇、或是無意去看那些經典作品。為了讓新一代的人認識這些這電影史上的精采內涵，唯有重製。這也就是為什麼他老人家會重拍「老叩叩」的音樂劇電影《西城故事》的原因。

▲美國影壇大老史蒂芬史匹柏，是《怪奇物語》的重點致敬對象。（圖／路透社）

史匹柏喜歡拍攝青少年或兒童的冒險故事。而這些作品裡的主角，又往往是孤獨、或不被家人了解的（例如《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial,1982）、《七寶奇謀》(The Goonies,1985)、《A.I.人工智慧》(A.I. Artificial Intelligence,2001)等。上述這些元素，都很明顯的出現在《怪奇物語》裡。

至於史蒂芬金，他有一部分作品是描寫美國小鎮上少年和兒童的生活和冒險故事。最為大眾熟知的，當然是取材自《四季奇譚》(Different Seasons)的電影《站在我這邊》(Stand by Me,1986)、以及2017年被拍成電影的《牠》(It)。看過這兩部作品的觀眾，在看《怪奇物語》時，必定會產生相當濃厚的熟悉感。

▲米莉·波比·布朗因為飾演「11號」而瞬間爆紅。（圖／翻攝自 Netflix）

《怪奇物語》開播後，有一個幾乎搶走所有人目光的亮眼角色：從秘密實驗室裡逃出來的、擁有超能力的女孩：「11號」(Eleven)。這個角色的原型，可以追溯到美國導演布萊恩狄帕瑪(Brian De Palma)在1987年推出的一部名為《憤怒》(The Fury)的驚悚電影。

裡面的男女主角，都是被美國軍方實驗室訓練成殺人機器的超能力者。很巧的是，該片的男主角，名子叫安德魯史蒂芬斯(Andrew Stevens)；女主角 「恰好」是史蒂芬史匹柏的第一任妻子艾美愛雲(Amy Irving)。

▲西西史派克主演的第一版《魔女嘉莉》劇照。（圖／金馬奇幻影展提供）

史蒂芬金也寫過不少描寫超能力者的小說，當中最有名的，應屬《魔女嘉莉》(Carrie)。它曾被二度重拍（電影及電視版各一次）。但最成功的無疑是1976年所拍的第一版，正是這部作品讓布萊恩狄帕瑪一砲而紅。

該片女主角是後來當上奧斯卡影后的西西史派克(Sissy Spacek)。女二，又是艾美愛雲！