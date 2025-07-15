國際火線／「紅」壯威武：川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

▲川普與超人合體，毫無違和感。（圖／翻攝自x.com/WhiteHouse）

文／朱錦華

新版《超人》(Superman)電影上周在全美公映，白宮10日在社群平台X貼出總統川普扮成超人的合成圖，同時引用超人的名言寫道：「希望的象徵。真理、正義、美國精神。」還在末處署名「超人川普」。這則貼文迅速在網路上被瘋傳。我對川普跟超人「合體」這個想法，第一反應是「深慶得人」。

1938年6月「誕生」的超人（川普也是6月出生），是美國早期被創作出來的「超級英雄」裡，知名度最高的一位。他跟翌年被創作出來的蝙蝠俠，也是DC漫畫裡，目前在受歡迎的程度上，「唯二」足以跟「漫威」英雄集團抗衡的（頂多再加上一個神力女超人）。不過，克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)為蝙蝠俠打造的《黑暗觭士三部曲》已成不朽經典，超人系列裡卻還沒有出現夠份量與之比擬的作品。

▲克里斯汀貝爾主演的 《黑暗騎士》三部曲已成經典。（圖／華納兄弟影業提供）

那為什麼川普會選擇扮演超人而不是蝙蝠俠呢？當然，最主要原因是：此刻剛好是《超人》新片上映之際，川普當然不會放過這個機會蹭一蹭。然而，我個人認為川普選擇超人而非蝙蝠俠，其實還有更深層的意義。

首先，川普是喜歡「大」、「偉大」這類形容詞。「超級」(Super)也屬於這一類詞， 很合川普的口味。反之，蝙蝠俠的英文是Batman，跟「壞人」(Badman)發音相近；川普絕對是不會喜歡的。二，蝙蝠俠主要守衛的是高譚市；別的地方他不大管。但超人非但管到太平洋、還管到全世界、甚至外太空！

▲DC漫畫裡當今的「第三勢力」:《神力女超人》。（圖／華納兄弟提供）

川普的「孤立主義」是雙標的。他不想管的就不管；但如果他想管，誰也逃不掉！換言之，川普是一名自由心證的「世界警察」！所以，他削減「航太總署」(NASA)的經費，影響美國的太空發展計畫。然而，他發展「太空軍」的雄心卻分毫未見動搖。因此之故，他「統治太空」的壯志雄心，跟超人並無二致。

三，蝙蝠俠的敵人來來去去主要只有4個：小丑、貓女、企鵝、謎天大聖，其他就沒幾個了。但超人的敵人是全世界的；甚至是來自外太空！我之前說過：「外星人」跟「外國人」在英文裡本來是同一個字：Alien。打外星人和打外國人，對川普來說，事實上也沒啥差別。

▲新版《超人》電影上映後引發許多話題。（圖／華納兄弟提供）

四，超人的衣服顏色明亮，而且很適合顯示川普壯碩的體型。反之，蝙蝠俠的衣服一身黑也就算了，還要戴上遮住半張臉的面罩。川普若是Cosplay蝙蝠俠，面罩勢必遮住他那頭漂亮的秀髮、還有他那張帥到掉渣的帥臉。這可是會讓川普本人和許多川粉生氣的！

五，超人腰間會穿上一條三角形的紅色小褲褲。這非但是為了保護重要部位，更是代表超人力量的重要象徵。最重要的是：它是紅色的，是共和黨的顏色。也就是說，它是川普的的顏色！所以：超人跟川普是「天作之合」，誰敢懷疑？