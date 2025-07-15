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國際火線／「紅」壯威武：川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

▲川普跟超人合體，毫無違和感。（圖／翻揶自x.com/WhiteHouse）

川普與超人合體，毫無違和感。（圖／翻攝自x.com/WhiteHouse）

文／朱錦華

新版《超人》(Superman)電影上周在全美公映，白宮10日在社群平台X貼出總統川普扮成超人的合成圖，同時引用超人的名言寫道：「希望的象徵。真理、正義、美國精神。」還在末處署名「超人川普」。這則貼文迅速在網路上被瘋傳。我對川普跟超人「合體」這個想法，第一反應是「深慶得人」。

1938年6月「誕生」的超人（川普也是6月出生），是美國早期被創作出來的「超級英雄」裡，知名度最高的一位。他跟翌年被創作出來的蝙蝠俠，也是DC漫畫裡，目前在受歡迎的程度上，「唯二」足以跟「漫威」英雄集團抗衡的（頂多再加上一個神力女超人）。不過，克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)為蝙蝠俠打造的《黑暗觭士三部曲》已成不朽經典，超人系列裡卻還沒有出現夠份量與之比擬的作品。

▲▼ 《黑暗騎士》三部曲重返大銀幕。（圖／華納兄弟影業提供）

克里斯汀貝爾主演的 《黑暗騎士》三部曲已成經典。（圖／華納兄弟影業提供）

那為什麼川普會選擇扮演超人而不是蝙蝠俠呢？當然，最主要原因是：此刻剛好是《超人》新片上映之際，川普當然不會放過這個機會蹭一蹭。然而，我個人認為川普選擇超人而非蝙蝠俠，其實還有更深層的意義。

首先，川普是喜歡「大」、「偉大」這類形容詞。「超級」(Super)也屬於這一類詞， 很合川普的口味。反之，蝙蝠俠的英文是Batman，跟「壞人」(Badman)發音相近；川普絕對是不會喜歡的。二，蝙蝠俠主要守衛的是高譚市；別的地方他不大管。但超人非但管到太平洋、還管到全世界、甚至外太空！

▲許淑華於立委任內曾以神力女超人裝扮為競選高雄市長的韓國瑜站台。（圖／華納兄弟提供；合成圖／ETtoday攝影中心）

DC漫畫裡當今的「第三勢力」:《神力女超人》。（圖／華納兄弟提供）

川普的「孤立主義」是雙標的。他不想管的就不管；但如果他想管，誰也逃不掉！換言之，川普是一名自由心證的「世界警察」！所以，他削減「航太總署」(NASA)的經費，影響美國的太空發展計畫。然而，他發展「太空軍」的雄心卻分毫未見動搖。因此之故，他「統治太空」的壯志雄心，跟超人並無二致。

三，蝙蝠俠的敵人來來去去主要只有4個：小丑、貓女、企鵝、謎天大聖，其他就沒幾個了。但超人的敵人是全世界的；甚至是來自外太空！我之前說過：「外星人」跟「外國人」在英文裡本來是同一個字：Alien。打外星人和打外國人，對川普來說，事實上也沒啥差別。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

新版《超人》電影上映後引發許多話題。（圖／華納兄弟提供）

四，超人的衣服顏色明亮，而且很適合顯示川普壯碩的體型。反之，蝙蝠俠的衣服一身黑也就算了，還要戴上遮住半張臉的面罩。川普若是Cosplay蝙蝠俠，面罩勢必遮住他那頭漂亮的秀髮、還有他那張帥到掉渣的帥臉。這可是會讓川普本人和許多川粉生氣的！

五，超人腰間會穿上一條三角形的紅色小褲褲。這非但是為了保護重要部位，更是代表超人力量的重要象徵。最重要的是：它是紅色的，是共和黨的顏色。也就是說，它是川普的的顏色！所以：超人跟川普是「天作之合」，誰敢懷疑？

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