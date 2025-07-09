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國際火線／刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

▲▼特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

馬斯克成立「美國黨」，擺明跟川普「對著幹」。（組圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

世界首富馬斯克因為憤於「大而美法案」(One Big Beautiful Bill)7月3日在眾院通過，跟川普割袍斷義， 於上周六(5日)透過自家社群平台X宣布成立新政黨「美國黨」(America Party)，自稱代表「80%的中間選民」挑戰「一黨專政」，把自由還給人民。他的第一個大行動，是投入2026年的國會期中選舉。

馬斯克這項悍然跟川普「對著幹」的舉動，充分反映出他的孩子氣性格(川普也有這個毛病)。但是有錢就是可以任性，你能奈他何？問題只是：他能打贏這場反川普戰爭嗎？ 

▲▼美國總統川普簽署「大而美法案」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普簽署生效「大而美法案」。（圖／達志影像／美聯社）

老實說，馬斯克這項反川大動作，多數人並不同情他。因為當初出大錢、出大力拱川普和參選議員的共和黨人上位的，不也就是老馬你自己嗎？如今幡然悔悟，不也是你自己「自作孽」活該的嗎？

馬斯克是「全球第一號好野郎」(有錢人)，花大錢打選戰不是問題。但他在南非出生，根據美國法律，在外國出生的人不能參選總統(當年歐巴馬即飽受這類指控困擾)。所以，他這項大動作，並非是為了個人權位，而是為了鬥倒川普，讓他的政令無法走出白宮。最好的辦法，就是裂解共和黨。

因此之故，「美國黨」成立後的第一個戰略目標，自然就是劍指2026年的期中選舉。 照理說，要打倒川普及共和黨，最好的辦法是跟民主黨合作。無奈，馬斯克對民主黨有很多看不慣的地方(例如性別多元的主張)。而很多民主黨人也不滿、甚至瞧不起馬斯克的許多作為。所以，老馬乾脆自創一黨。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲ 沒多久之前馬斯克辭別白宮時，川普還送給他一把金鑰匙！（圖／路透）

由於美國的政治制度設計，嚴重壓縮第三黨的生存空間。所以，「美國黨」若在明年期中選舉推出候選人，希望在參、眾兩院的選舉裡贏得席次恐怕不容易。然而，要拉下兩黨的候選人，卻並不困難。馬斯克的鋒利大刀，當然是揮向共和黨人。

接下來大家最關注的是：老馬此舉會引發什麼樣的效應？無可否認，目前共和黨內還是有不滿川普的人(「大而美法案」投票時，黨內有人跑票)。如果老馬「揭竿而起」後，在巨大壓力下共和黨當真有人或明或暗的「起義來歸」，勢必衝擊共和黨內對川普的支持。

▲▼ 馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

喊水會結凍的馬斯克，能夠憑一己之力打倒川普嗎？（圖／達志影像／美聯社）

到時候，有可能出現一種現象：經過馬斯克的裂解後，「共和黨」很可能實質上變成「川普黨」。如此一來，馬斯克跟川普的直接對決就更為明顯了。

然而要鬥倒川普，未來仍要看兩個重要因素：一，在期中選舉前，「大而美法案」推行的結果究竟是好是壞？二，川普的「對等關稅」實施後，對美國經濟和人民生活會造成什麼樣的衝擊？如果兩者的結果都是負面的，馬斯克才有勝算。我好奇的是：究竟是誰會笑到最後？到底最終誰是說出「相識注定成大錯」的那個人？這將會是個有趣又讓人期待的答案。

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