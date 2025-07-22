德媒：黃仁勳晉升「川普新歡」　超越庫克登最愛CEO

▲ 川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與輝達執行長黃仁勳近期關係愈發緊密，德媒指出，黃仁勳成功遊說華府解除對中國AI晶片出口禁令的同時，卻又不損他在矽谷的聲譽，預估每年為輝達新增至少80億美元營收，如今他已成為川普的「新寵CEO」，在白宮影響力超越蘋果執行長庫克，甚至被形容為「川普耳語者」（Trump-Flüsterer）。

德國《商報》駐舊金山記者索亞雷斯（Philipp Alvares de Souza Soares）撰文分析，過去對政治敬而遠之的工程師黃仁勳，如今已轉變成能在華府發揮關鍵影響力的科技業領袖。川普5月在沙烏地阿拉伯利雅德演說時便曾公開表達對黃仁勳的偏愛，「謝謝你，Jensen（黃仁勳英文名）」，「庫克沒來，但你來了！」更稱讚有黃仁勳在美國令人驕傲。

文中指出，黃仁勳近期最大成就是成功說服川普政府解除輝達H20晶片對中出口禁令。他向川普解釋，禁令只會強化中國競爭對手華為的實力，此論點也獲川普陣營「AI沙皇」塞克斯（David Sacks）支持。7月初訪問白宮期間，黃仁勳終於獲得川普同意，預估將為輝達帶來巨大商機。

川普日前在自家社群平台Truth Social發文強調，「自從實施對中關稅以來，輝達股價上漲47%」，將輝達表現視為其經濟政績象徵，兩人還一同慶祝輝達市值突破4兆美元里程碑。

相對而言，過去長期在白宮扮演重要角色的庫克則日益失寵，甚至反而被川普公開批評。分析認為，黃仁勳能在分裂政治氣氛中保持影響力，崛起成為華府與矽谷之間少數「兩邊通吃」的科技領袖，令矽谷許多人感到意外。