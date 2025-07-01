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國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

外送稿用　▲▼除了英熙，《魷魚遊戲3》多了哲秀。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲ 兒童元素在《魷魚遊戲3》裡潛藏著非常重要的訊息。 圖為劇中兩大巨偶英熙(左)與哲秀。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

文／朱錦華

萬眾期待的韓國驚悚劇《魷魚遊戲3》，終於6月27日在Netflix串流平台上線。大家看完後反應、評價兩極。我個人認為：第三季是硬被切割出來的。本劇應該是兩季(因為第二季故事根本還沒說完）。第二、第三季應該「在一起」。製作方硬是把第二季一分為二，搶先推出前半段。此一做法，用意之一是為了讓觀眾早一點嘗鮮，縮短觀眾等待時間。

用意之二，由於還是有時間差，如此一來，很多觀眾在看第三季之前，很可能仍不得不先回看第二季、甚至第一季。如此一來，又等於多賺了一波流量。若第二、第三季合而為一，水準跟第一季不相上下。拆開之後，第三季水準跟第一季同樣讓人震撼。第二季因為並未終結、故事不完整，水準比起前二者就未免差了一大截。

▲▼魷魚遊戲。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲ 李炳憲在《魷魚遊戲3》裡扮演著非常關鍵的角色。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

《魷魚遊戲》系列的編導黃東赫在最終季裡，讓此劇成為一則影射資本主義社會裡人吃人的寓言，描繪得非常慘烈、讓人驚心動魄：「好野郎」(有錢人)利用社會底層人們「人為財死」的生存掙扎，像古羅馬的貴族，把社會底層人丟進鬥獸場裡，相互殺戮，並以此為樂。資本主義社會裡所自豪的價值：民主、自由、公平等，在遊戲裡似乎也有。但其最終目的，卻是以此手段來決定誰人先死，這又是何等的諷刺！

劇中戴著威尼斯嘉年華會面具的「高等人類」，除了一名會說華語的女子之外，其他的全部都是說洋文的洋人。這種暗示難道還不夠明顯？該劇最後一幕隨著凱特布蘭琪的出場、代替孔劉成為新一任打畫片的神秘招募者，故事的起點回到了資本主義「大阿哥」美國的地盤。導演的寓意不言而喻。也許是因此之故，美國媒體對第三季幾季是一面倒的負評如潮。這一點，我倒是可以理解。

▲《魷魚遊戲3》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」今起在台北中正紀念堂登場。（圖／記者彭懷玉攝）

《魷魚遊戲3》「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」在台北中正紀念堂登場。（圖／記者彭懷玉攝）

而回到《魷魚遊戲》這個劇名。參加遊戲者在被殺、或互相殺戮的過程中，關關難過的遊戲關卡，十分諷刺的竟然全都是滿滿純真的兒童遊戲！這是導演對人性墮落的一大諷刺。

第三季裡安排了多名孩子先後出場這個橋段，是有用意的。我猜導演這個構想，應該是來自黑澤明的經典作《羅生門》：其中寓意是儘管世上有多少人的人性是多麼的醜惡、當今這個社會是多麼的無藥可救，但孩子仍然是未來的希望，仍是人類未來最可能的救贖。

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