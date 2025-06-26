國際火線／非戰即罪！納坦雅胡、澤淪斯基為啥打個沒完？

▲以色列總理納坦雅胡一路戰無不勝，得意的笑了。(圖／路透)

文／朱錦華

從2024年至今，這個世界上最好戰的3個人，除了俄羅斯的普丁之外，另外兩個都是猶太人，一個是以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu）。另一個，是猶太裔的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)。為什麼是這樣？先說前者。

納坦雅胡對哈瑪斯及加薩的巴勒斯坦人趕盡殺絕之後，始終閒不下來。於是，他趁著伊朗宣布擬於6月15日跟美國展開新一輪(第六輪)核談判前夕，突然對伊朗的核設施發動攻擊，同時狙殺該國多名科學家和高級將領，引爆以、伊兩國大戰。

▲以色列總理納坦雅胡、美國總統川普、伊朗最高領袖哈米尼三方暫時同意停火 。（組圖／路透）

接著，美國總統川普也來「參一咖」，發動「午夜重鎚行動」，出動7架B-2匿蹤轟炸機對伊朗三處核設施進行轟炸。儘管目前以、伊、美三方已經暫時停火，但是未來停停打打，將是必然的發展。

因為納坦雅胡越來越像一門不受控的自走砲，又像是一名過動的孩子，你要他下不來不打，不但讓他難受，更嚴重的是，這甚至可能要了他的命！原因在於「老納」之前捲入多起刑事案件，涉及貪污、欺詐和背信多項罪名，內容包收括非法收受禮物、操控媒體、以及在向德國採購3艘潛艇軍售案中涉及受賂等。

▲以色列民眾聚集在總理納坦雅胡位於耶路撒冷住所外，要求他下台。（圖／路透）

2019年11月21日，納坦雅胡因涉嫌收賄、詐欺與背信三項罪名遭正式起訴，成為以色列首位在任內遭到司法起訴的總理。然而狡猾如九尾狐狸的「老納」，成功聯合以色列極右派在大選中獲勝，保住了政權、也保住了自己的命。套一句台灣政壇的老話：「當選過關，落選被關」。為避免落入此一命運，「老納」必須繼續保住政權。

為此，他努力滿足極右派的野望，不斷開拓以色列的領土，包括佔領加薩走廊，未來甚至可能是約旦河西岸。摧毀伊朗核設施，同樣是重中之重。只要他不斷躁動，不斷攻擊敵人，靠著美國在背後撐腰，75歲的「老納」可保一生平安。

▲烏克蘭總統澤倫斯基為戰爭如何收場傷透腦筋。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基同樣面臨類似的困境。去年3月20日，澤倫斯基擔任烏克蘭總統已屆滿5年，早該舉行總統大選。然而烏克蘭政府聲稱目前正值戰爭時期，不適合舉行總統大選，甚至引用《戒嚴法律制度法》第19條，在此期間禁止修改憲法，總統選舉，議會和地方自治機構選舉；舉行各級全民公決等。

澤倫斯基此舉目的是使出拖字訣，不願下台，方法就是跟俄羅斯繼續戰鬥下去，因此俄烏戰爭結束遙遙無期。原因無他，俄烏若和談，俄方必然提出領土要求，而這正是澤倫斯基無法答應的。因為一旦同意，澤倫斯基必然會被那些對愛國主義執念極深的烏克蘭同胞指控是「賣國賊」，下場甚至可能是被抓去關！因此，「小澤」只能被迫一直戰鬥下去。俄烏戰爭究竟到何時才是個頭？川普不知道，我又怎麼知道？