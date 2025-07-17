國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

▲因為「好萊塢十君子案」，在史上留下響亮名聲的達頓川波。(圖／公共版權照片)

文／朱錦華

美國的「反共獵巫」行動，在1947年因把目標對準了好萊塢而掀起了一波洪峰。而在同年11月發生的「好萊塢十君子案」，更是這波洪峰裡最「精采」的一幕高潮。

1947年10月，眾議院「非美活動調查委員會」(HUAC)秘密傳喚了時任演員公會主席雷根、動畫鉅子華特迪士尼等十幾位「友善證人」。因為收穫頗豐，接著他們繼續傳喚多名影界人士；主要是有「涉共」嫌疑的編劇、演員、導演或製片人等。

▲時任演員公會主席、後來當上總統的雷根出席HUAC聽證會時的留影。（圖／達志影像／美聯社）

這一波被列在傳喚名單上的原本有43人。當中19人揚言不會提供任何跟共產黨有關的證詞。實際上，接到傳喚通知的，是11人。其中一位先是跑了，後來又跑回來，決定回答委員會的問題。這位仁兄正是大名鼎鼎的「史詩劇場」創始人：德國裔劇作家布萊希特(Eugen Brecht)。

其餘10人則引用「美國憲法第一修正案」保障人民有言論和集會自由的權利，拒絕回答委員會的任何問題。其中一個重要問題是：「你現在是、或者你曾經是美國共產黨員嗎？」這10人因為拒絕合作，被HUAG控告「蔑視國會罪」。 1947年11月24日，眾議院以346對17票通過對這10人觸犯「蔑視國會罪」的提告。

▲科幻驚悚電影《天外魔花》，被解讀是暗喻共產勢力入侵美國。（圖／公共版權照片）

翌日，「美國電影協會」(MPAA)主席莊士敦(Eric Johnston)在記者會上發表聲明說：「該10名已被解雇或暫停工作的人，不會被重新雇用，直到他們洗脫了蔑視國會罪名、以及發誓他們不是共產主義者為止。」好萊塢史上第一張黑名單，於焉誕生。史稱「好萊塢十君子案」（Hollywood Ten)。

這10人分別是：編劇阿爾瓦貝西(Alvah Bessie)、編劇兼導演赫伯特比伯曼(Herbert Biberman)、劇劇萊斯特柯爾(Lester Cole)、導演愛德華狄米屈克(Edward Dmytryk)、編劇林拉德納二世(Ring Lardner,Jr.)、編劇約翰霍華羅森(John Howard Lawson)、編劇亞伯馬爾茲(Albert Maltz)、編劇山繆歐尼茲(Samuel Ornitz)、製片人兼編劇亞德里安史考特(Adrian Scott)、編劇達頓川波(Dalton Trumbo)等。

▲「十君子」裡，命運最為悲催的愛德華狄米屈克。(圖／公共版權照片)

上述「十君子」裡，川波後來在歷史上名聲最響亮：愛德華狄米屈克的命運則最為悲催。這宗官司一路打到最高法院。在一連串上訴失敗後，1950年初，上述10人最終被判決各罰款1000美元，服刑刑期從6個月到一年不等。他們是美國史上第一批因為蔑視國會這項輕罪而被送去坐牢的人。