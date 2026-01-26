一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

▲加薩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列政府25日表示，軍方正於加薩展開「大規模行動」，全力搜尋最後一名尚未尋獲的人質。此舉正值美國等斡旋方持續施壓以色列與哈瑪斯，要求推進停火協議下一階段。

找回最後一名人質遺體作為停火第二階段條件

外電報導，以色列內閣召開會議，討論是否開放加薩與埃及之間的拉法口岸。這場會議距離美國高層特使前一天與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談僅隔一日，重點即為停火後續安排。

以色列要求找回最後一名人質吉維利（Ran Gvili）的遺體，被視為開放拉法口岸、啟動停火第二階段的關鍵。納坦雅胡辦公室深夜聲明指出，待搜尋行動「告一段落，並依照與美國的協議」，以色列將開放拉法口岸。

以色列強調所有人質都必須被交回

依停火協議，所有剩餘人質，不論生死，皆屬第一階段必須完成的內容。上一名人質於去年12月初被尋獲。以色列軍方表示，目前正於加薩北部、接近以色列控制區「黃色線」的一處墓地進行搜索，並出動拉比與牙科鑑識專家協助辨識。

川普政府：第二階段已實質展開

吉維利家屬呼籲政府，在遺體尋回前不應進入停火第二階段。不過，美國川普政府近日已公開表示，第二階段實際上已經展開。

以色列指控哈瑪斯拖延提供最後一名人質資訊，哈瑪斯則反控以色列阻撓在其軍事控制區內的搜尋行動。

UNRWA遭縱火



另一方面，位於東耶路撒冷、已關閉的聯合國巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）總部昨夜傳出遭縱火事件。UNRWA官員表示，有以色列定居者闖入園區並破壞設施；以色列消防單位則稱已派員防止火勢擴大。

UNRWA指出，去年以色列國會立法切斷與該機構的關係，並禁止其在包括東耶路撒冷在內的以色列定義領土運作。以色列長期指控UNRWA遭哈瑪斯滲透，UNRWA則否認相關指控，並表示已對涉案人員採取行動。