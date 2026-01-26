　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

▲加薩。（圖／路透）

▲加薩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列政府25日表示，軍方正於加薩展開「大規模行動」，全力搜尋最後一名尚未尋獲的人質。此舉正值美國等斡旋方持續施壓以色列與哈瑪斯，要求推進停火協議下一階段。

找回最後一名人質遺體作為停火第二階段條件

外電報導，以色列內閣召開會議，討論是否開放加薩與埃及之間的拉法口岸。這場會議距離美國高層特使前一天與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談僅隔一日，重點即為停火後續安排。

以色列要求找回最後一名人質吉維利（Ran Gvili）的遺體，被視為開放拉法口岸、啟動停火第二階段的關鍵。納坦雅胡辦公室深夜聲明指出，待搜尋行動「告一段落，並依照與美國的協議」，以色列將開放拉法口岸。

以色列強調所有人質都必須被交回

依停火協議，所有剩餘人質，不論生死，皆屬第一階段必須完成的內容。上一名人質於去年12月初被尋獲。以色列軍方表示，目前正於加薩北部、接近以色列控制區「黃色線」的一處墓地進行搜索，並出動拉比與牙科鑑識專家協助辨識。

川普政府：第二階段已實質展開

吉維利家屬呼籲政府，在遺體尋回前不應進入停火第二階段。不過，美國川普政府近日已公開表示，第二階段實際上已經展開。

以色列指控哈瑪斯拖延提供最後一名人質資訊，哈瑪斯則反控以色列阻撓在其軍事控制區內的搜尋行動。

UNRWA遭縱火

另一方面，位於東耶路撒冷、已關閉的聯合國巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）總部昨夜傳出遭縱火事件。UNRWA官員表示，有以色列定居者闖入園區並破壞設施；以色列消防單位則稱已派員防止火勢擴大。

UNRWA指出，去年以色列國會立法切斷與該機構的關係，並禁止其在包括東耶路撒冷在內的以色列定義領土運作。以色列長期指控UNRWA遭哈瑪斯滲透，UNRWA則否認相關指控，並表示已對涉案人員採取行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

屏東「勝利星村」驚見猥褻男　遊客目擊「當眾自嗨」判刑7月

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

蛋價連3漲「今起再貴3元」　 蛋商公會：過年備貨買氣增

台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

館長遭控害賓士哥輕生　大師兄揭「居中協調」內幕

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

霍諾德「99%吃素」徒手攻頂101！　醫點出3關鍵：反而更有力量

阿Ken參加婚禮心亞勒　納豆催：你快一點吧

國際熱門新聞

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

更多熱門

相關新聞

川普公佈「新加薩」重建計畫！

川普公佈「新加薩」重建計畫！

美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，首度公開「新加薩」重建計畫，要將這片飽受戰火摧殘的巴勒斯坦土地徹底改頭換面。根據簡報的內容顯示，川普宣稱，未來地中海沿岸將矗立數十棟摩天大樓，拉法地區也將興建大型住宅區，整體規劃涵蓋住宅、農業及工業用地，要為210萬名居民打造全新家園。

川普：普丁接受邀請　同意加入加薩和平理事會

川普：普丁接受邀請　同意加入加薩和平理事會

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

川普公布加薩和平委員會名單　英前相也入列

川普公布加薩和平委員會名單　英前相也入列

關鍵字：

以色列加薩

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面