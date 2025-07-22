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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆關稅32%不認被AIT打臉　趙少康：我在逼民進黨公布談判狀況

▲▼ 趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事。（圖／記者李毓康攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台美關稅談判持續進行，不過前中廣董事長趙少康昨日搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率，「我得到的消息就是32%！」遭美國在台協會打臉，AIT表示，目前談判仍在進行中，結果應以白宮、美國貿易代表及台灣官方說法為準。趙少康今（22日）回應，沒有打臉的問題，自己目的是逼民進黨公布談判狀況。

趙少康今日陪同立法委員林沛祥赴基隆市七堵區南興市場宣傳反罷免，被問到台美關稅談判議題，外界質疑AIT於昨日的回應，是打臉趙先前關稅的說法，趙少康表示，台美關稅談判，雙方的條件本來就該是公開透明的，日本、韓國、英國、歐盟在進行談判時，雙方的籌碼及條件都是明明白白，但民進黨主政的行政院卻三緘其口。

趙少康認為，行政院之所以迄今一直諱莫如深，民進黨打的算盤就是將壞消息拖過7月26日之後再公布，以免影響大罷免的結果。他指出，若談判順利，依照民進黨的一貫作法，早就大張旗鼓、敲鑼打鼓、昭告天下了。

趙少康強調，民眾關心的重點是政府究竟是怎麼跟美國談的？有沒有喪權辱國？有沒有犧牲農民及消費者的權益？又或是有沒有大幅放寬美牛、含萊劑的美豬？又或是基改的農產品如大豆、黃豆等。

趙少康說，英國期刊《經濟學人》日前指出，台灣可能在這波關稅衝擊中受到重創，理由是半導體關稅稅率可能高達200％，究竟是不是這樣，行政院卻閉口不談，這到底有什麼好隱瞞的？

趙少康強調，若民進黨認為他說的關稅達32％不正確，那麼就明白公布確切的結果到底是多少？什麼都不說，不就是為了怕影響726的大罷免？他的目的是逼民進黨公布究竟是如何跟美國談判的，不要再騙民眾、不要再糊弄民眾了。

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