國際火線／怪奇物語！　川普搞的是哪門子孤立主義？

▲川普是擁有「任意門」法寶的當代「任我行」！ （圖／路透）

文／朱錦華

二戰結束後，躍升為全球第一強權的美國，當「贏」不讓的擔任起「世界警察」的角色，管理世界秩序、排解各國紛爭。但是進入21世紀，經歷阿富汗戰爭、伊拉克戰爭兩場勞民傷財的漫長戰爭後，這個超級霸權的國力已走下坡。總統歐巴馬開始部署逐步辭去「世界警察」這個職務。

川普的上台，更確定了美國重回「孤立主義」(Isolationism)的老路。美國的孤立主義，古稱「門羅主義」(Monroe Doctrine)。就是「美洲的事由美國人管。別人或別的地方的事，美國不管」。套句老話說，就是「各回各的家，各找各的媽。」

▲ 二戰結束後，憑著強大軍事力量，美國一直擔任「喊水會結冰」的「世界警察」角色。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

川普的孤立主義，有一個吸引美國人的、漂亮的代表性口號：「美國優先」；主打的是解決國內經濟問題及爭取貿易上的利益。在外交上，川普主張減少美國在國際事務上的參與、並且降低跟國際組織和軍事上的結盟、強調國家利益優先於國際合作。其外交政策顯現出來的一大特色，就是不介入國際紛爭和「退群」。

關於前者，選前他曾誇口會在就職24小時內結束俄烏戰爭；結果是嚴重跳票。他並不在乎、如今也不大想管這檔事了；更遑論其他地方的紛爭。然而，唯獨一旦以色列遭到攻擊或欺負，他非管不可(沒辦法，誰叫美國有錢的猶太人那麼多)！所以，川普的孤立主義是有雙重標準的。

▲以、伊戰爭爆發，川普助拳納坦雅胡(左)攻擊哈米尼(右)。（組圖／路透）

關於「退群」，川普也有兩套標準。什麼「巴黎氣候協定」、「聯合國教科文組織」這些只會燒錢、啥好處都撈不到的組織和條約，川普是退之唯恐不及。但是對於北約，他猶豫了。2018年川普到法國參加一戰結束百年紀念時，曾私下對幕僚說：參加這場戰爭的美國士兵都是「魯蛇」和「蠢蛋」！所以他不願意到美軍公墓向他們致敬。由此可見他對保衛歐洲興趣缺缺。

川普也曾想過退出北約。但為什麼至今他仍遲遲不退呢？原因之一，美國多數白人都是歐洲移民後裔。退出北約，可能會引發白人選民的反彈。其二，北約是美國軍火的重要買家之一。如果退出，難保有些國家不會另找賣家。如此一來，軍火生意將蒙受重大損失。於是，川普想出了一個辦法：強迫要求北約會員國把軍費支出提高至GDP的百分之五。面對俄羅斯的威脅，大多數北約國家都同意了。但西班牙不願意。川普已揚言要修理他。

▲ 川普曾多次放話要讓加拿大成為美國第51州。圖為加拿大美食節活動畫面。（圖／義大皇家酒店提供）

不過最有趣的是，相對於川普一籮筐屬於孤立主義的政策和主張，他卻多次放話說要讓加拿大成為美國第51州、要拿回巴拿馬運河的經營權、要讓加薩走廊成為觀光度假勝地。還有，他要吞併(或買下)格陵蘭！這種徹頭徹尾帝國主義侵略者的口吻，究竟是哪門子的孤立主義？

事實上，孤或不孤，全憑川普說了算。這位等於擁有「任意門」法寶的當代「任我行」，這個世界對他來說，當真是諸法皆空，自由自在！