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考古新技術挖出驚人真相！北海道大學最新研究：白堊紀海底其實是「烏賊樂園」

▲▼ 科學,化石,海洋,烏賊,菊石 。（圖／Pexels）

▲顛覆海洋主權！日本研究掃描百萬年前岩石，驚見烏賊才是白堊紀真正主角？（示意圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

根據《朝日新聞》引述北海道大學研究團隊最新發表於《Science》的研究成果指出，長年被視為在白堊紀主宰海洋的「菊石」可能要讓位了，因為當時的海洋，其實早已是「烏賊」的天下！

這項突破性的發現，來自一項結合自動化科技與古生物學的新技術。研究團隊透過自行研發的設備，成功從約一億年前的岩石中，掃描出過去難以保存的烏賊喙部化石，推翻了「烏賊在菊石滅絕後才開始繁盛」的傳統說法。

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沒有硬殼也能留證？3D數據還原古代海洋新主角
長年以來，化石學界普遍認為，現代烏賊的祖先因缺乏像菊石那樣的硬殼，難以在岩層中留存痕跡，導致「恐龍時代海中幾乎沒有烏賊」成為主流觀點。

不過，北海道大學研究員池上森與副教授伊庭靖弘，試著將焦點轉向烏賊口部的喙，這是由與蝦蟹外殼同樣的幾丁質構成，即便脆弱，但若藏於岩石中，仍有機會保留。

為此，團隊從北海道各地採集了35顆形成於約1億至7000萬年前的海洋岩石，透過自動化裝置進行微層削切，再逐張拍攝照片並拼接為高解析度3D全彩影像，讓化石輪廓得以完整呈現。

一掃過去只有1顆的紀錄！竟挖出263枚烏賊喙
這波高科技「數位化石發掘」讓研究團隊在岩石中發現多達263枚烏賊下喙化石，平均長度約3.87毫米，推估體長約15～20公分，與現代烏賊相近。形態分析更顯示，其中包含39個全新物種，總計40種之多。

除了烏賊之外，岩石中也有少數章魚與菊石的喙化石，但數量遠不及前者，顯示烏賊在菊石滅絕前早已在海中稱霸。

「白堊紀的海洋，與過去的定說不同，其實是烏賊主導的世界。」伊庭副教授表示，這項發現為古代海洋生態系帶來全新想像。

化石先數位保存再公開，考古也走上AI時代
儘管3D掃描過程會導致化石實體被破壞，但研究團隊強調，所有資料皆已完整數位保存，並將公開供全球研究者自由使用。

這種不靠經驗、純粹靠科技辨識與分析的新方法，也讓研究團隊為它取了名字「數位化石發掘（デジタル化石発掘）」。

對於這場技術革命，國立科學博物館名譽研究員真鍋真肯定地表示，「透過伊庭博士等人開發出的數位發掘與研究方法，未來有望揭開那些過去被人類忽略，甚至以為不存在的生物與演化歷程。」

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