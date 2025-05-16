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不只「電話線」！營養師大推「11種超級食物」今年的餐桌一定要有它們

▲▼ 超級食物,免疫力,營養師,健康,飲食,新趨勢。（圖／Pexels）

▲不只便當菜「電話線」，今年還有「11種超級食物」讓營養師大推！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

今年都快過去一半了，年初許下的「健康目標」達到了嗎？其實除了多運動、早睡早起，飲食當然也不能馬虎！根據《GOOD HOUSEKEEPING》報導指出，2025年有11種「超級食物」正悄悄登上健康飲食的舞台，不只營養價值爆表，更能幫助我們全面提升免疫力、維持心血管與腸道健康，甚至連情緒與皮膚狀況都顧得到，堪稱從頭到腳都照顧得妥妥的健康守門員！

現在就跟著專家一起來看看
2025年你最不能忽略的超級食物名單

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1. 冷凍乾燥水果：零食控的新寵兒
營養顧問Jaclyn London表示，冷凍乾燥水果保留了更多維生素與抗氧化物，是比傳統乾燥果乾更營養的選擇。不僅能當健康小點，也能用來減少甜點或早餐中的精製糖使用，甚至還能為料理增添色彩與美感，連小朋友都愛不釋手，爸媽也能放心給他們食用！

2. 西非古穀Fonio：超營養的神秘穀物
沒聽過Fonio？那你就落伍啦！最近紅遍美國的Fonio，中文譯音為福尼奧米，營養師Valerie Agyeman指出，這款來自西非的傳統穀物質地輕盈、烹調快速，富含膳食纖維、鐵與鎂等礦物質，有助消化與穩定血糖。比起白米等精製穀物，能提供更多蛋白與飽足感，是全穀類的健康代表之一，相當值得納入餐桌常客名單！

3. 罐頭沙丁魚：便宜又營養，CP值爆表
想吃魚卻懶得備料？罐頭沙丁魚就是解方！富含Omega-3脂肪酸、維生素D與蛋白質（每份高達23克），還能補鈣、補磷，有助心血管與骨骼健康。營養師Joy Bauer建議，如果能接受魚骨魚皮的話，營養效果會更好唷！

▲▼ 超級食物,免疫力,營養師,健康,飲食,新趨勢。（圖／Pexels）

4. 葉菜界黑馬：西洋菜（水田芥）、蒲公英葉報到！
想擺脫沙拉無趣症候群？那你該試試西洋菜（水田芥）！這款口感略帶辛辣的綠色小清新，富含維生素C、A與K，不只提升免疫力，還能顧骨骼與皮膚。其他還有蒲公英葉、甘藍、菊苣、莧菜等，也都值得一試。

5. 萬用扁豆：植物蛋白界的實力派
植物蛋白當道，扁豆當然不能缺席！不只富含抗氧化物與纖維，還能多元入菜，無論湯品、燉菜、沙拉或焗烤都能駕馭，讓人吃得一點都不無聊。紅黃扁豆快速煮熟，適合湯品與咖哩，綠扁豆則適合濃湯與素烤料理。

▲▼ 超級食物,免疫力,營養師,健康,飲食,新趨勢。（圖／Pexels）

6. 綜合菇類：天然的抗病好夥伴
香菇、杏鮑菇、舞菇、鴻喜菇……你吃的哪一種？不管怎樣，整顆吃都比另外吃補品更實在！營養師指出，菇類含有名為ergothioneine的強大抗氧化物，還富含B群、硒、銅、β葡聚醣等營養成分，是養生界的「菇」神存在！

7. Labneh乳酪：優格的升級版
這款來自中東的乳酪比優格更濃稠、蛋白質更高，但乳糖含量更低，對乳糖不耐的朋友來說簡直是一大福音！Labneh加上蜂蜜與肉桂不僅能作為甜點，也能搭配橄欖油、番茄變成鹹食，是冰箱必備的多功能選手。

▲▼ 超級食物,免疫力,營養師,健康,飲食,新趨勢。（圖／Pexels）

8. 花生：便宜又營養的「偽堅果」
花生其實是豆類，但它的蛋白質含量甚至超過其他堅果，還富含纖維與抗氧化物。建議連花生皮一起吃，因為那層紅衣可是富含抗氧化物resveratrol的寶庫。

9. 色彩繽紛的蔬果：真正的「吃彩虹」
紅色的番茄、西瓜，紫色的茄子、藍莓，橘色的紅蘿蔔、地瓜……這些色彩不只漂亮，還各自富含不同的抗氧化與維生素，餐桌上的確也很需要好看又營養的風景！

10. 鱒魚：鮭魚的好兄弟
吃膩鮭魚的你，不妨試試鱒魚！同樣富含Omega-3脂肪酸，有助於大腦健康與降低發炎反應。此外，營養師也建議每週可以吃12盎司（約340克）的海鮮（包括魚、蝦、貝類），可有效補充天然脂肪酸。

▲▼ 超級食物,免疫力,營養師,健康,飲食,新趨勢。（圖／Pexels）

11. 香草裝飾Garnish：小細節，大營養
有時在主食、配菜或湯裡撒上一點香菜或豆苗，不只是為了裝飾用！營養師提醒，香草的莖其實也含有豐富營養，加入湯品、沙拉可以一起吃不浪費。像是青蔥富含維生素C與纖維、豆苗含鐵、微型蔬菜（幼苗，microgreens）的抗氧化物比起成熟葉菜也是不容小覷！

健康不難，只要選對食物、吃得聰明，身體自然會回饋你最真實的感謝。你今天吃對了嗎？現在就把這些超級食物加入你的菜單吧！

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超級食物免疫力營養師健康飲食新趨勢

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