生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

▲▼雌激素,懷孕,母嬰,經痛。（圖／Unsplash）

▲「西方人不坐月子、生理期喝冰水都沒事？」英國籍中醫師解答。（圖／Unsplash）

記者許宥孺／高雄報導

「西方人不坐月子、生理期喝冰水都沒事？」這或許是許多人的疑問，但看在英國籍中醫師戴尚恩眼中，答案並非如此。他指出，不僅中醫不建議吸收寒氣，也有部分西醫認為長期喝冰水對腸胃不利；而「坐月子」則是中西歷史文化差異造成的長期結果，但僅是對產後照護的理解不同，至於是否有必要坐月子，他認為「如果妳OK，那就做吧！」

▲馬光中醫藍田院中醫師戴尚恩。（圖／記者許宥孺攝）

▲馬光中醫藍田院中醫師戴尚恩是一位英國人。（圖／記者許宥孺攝）

中醫文化越來越被西方世界所接受，高雄一名英國籍中醫師戴尚恩，幼年時，因閱讀爺爺購買的歷史書籍、參觀大英博物館東方展館，啟發他對中國文化的興趣。在爺爺的鼓勵下，他在少年時期買書自學中文，只當作對自己的投資，並未意識到這份興趣可發展成專業。

此外，戴尚恩少時還練習武術，某日因膝蓋受傷走路一跛一跛，剛好練習處附近有一家診所提供免費體驗推拿。他回憶，當時中國醫師手法讓他疼得哀哀叫，但推拿處理後，他竟能正常行走，這次中醫推拿經驗在他心中留下深刻印象。

大學時期，他在母親建議下，進入英國一所大學就讀中醫系，本只是抱持試試的心態，但深入研究後，對醫書理論越著迷，為了彌補臨床經驗的不足，他更前往四川成都，在當地醫院「喬筋骨」實習3個月，每天幫無數患者推拿，只為掌握最精準的觸感。後與台籍妻子結緣，兩人有意共度一生，他為愛定居台灣，並參加中醫國考，從背誦《黃帝內經》到鑽研方劑藥理，以驚人的毅力取得中醫師執照。

▲馬光中醫藍田院中醫師戴尚恩。（圖／記者許宥孺攝）

▲戴尚恩認為經期喝冰飲絕非迷信。（圖／記者許宥孺攝）

身為外國人，戴尚恩也以專業角度剖析了東西方「坐月子」與「喝冰飲」的文化衝擊。他觀察，在西方，求助中醫的女性比例最高，大多是為了治療經痛、不孕或子宮內膜增生等問題，他強調，「經期喝冰飲絕對不是迷信」，即使是西醫觀點，長期攝取冰飲對腸胃與身體也都有負面影響。臨床上，許多患者想靠冰飲緩解身體發炎的燥熱，卻反而刺激發炎反應，形成惡性循環，甚至造成身體組織的「凍傷」，對女性生殖系統傷害極大。

麻油雞,雞湯,藥膳,中藥,進補,坐月子（圖／CFP）

▲東方國家有坐月子食補文化。（圖／CFP）

談到西方人不坐月子的現象，戴尚恩認為可從歷史背景解析差異，因早期大英帝國平民生活艱苦，對死亡較為淡然，「小孩再生就有」；而台灣早期小孩則缺乏營養，在文化上父母非常保護孩子，會避開任何不利因素。雖現今醫療發達已不缺營養，但東方國家仍保留「坐月子」食補、禁風避寒的習俗，但並非西方國家不重視產後修復，僅是形式樣態不同。

坐月子是否有其必要性？戴尚恩認為，「答案是要問問自己，你認為坐月子對自己身體加分嗎？如果是肯定，那就做吧！」

坐月子別再全酒補！營養師示警：恐影響傷口恢復

坐月子別再全酒補！營養師示警：恐影響傷口恢復

產後月子調養是影響恢復和長期健康的重要關鍵。但現今隨著生活型態與健康觀念改變，傳統大量進補、全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能增加身體負擔。營養師提醒，現代坐月子應回歸均衡營養，尤其應避免全酒料理，掌握6大飲食原則，也能補得健康又美麗。

一晚1.8萬！業者搶進水湳推高端產後照護

一晚1.8萬！業者搶進水湳推高端產後照護

35歲女嚴重經痛　驚見「子宮長滿肌腺瘤」　

35歲女嚴重經痛　驚見「子宮長滿肌腺瘤」　

她吃腸胃藥月經晚到一個月　醫曝原因

她吃腸胃藥月經晚到一個月　醫曝原因

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票員工爽翻

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票員工爽翻

關鍵字：

馬光中醫藍田院戴尚恩外國中醫師月經坐月子

