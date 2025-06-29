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日本女同事「隨興1問題」　男生很愛無毛！她呆愣：沒這個習慣

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO坦言，平時沒有除毛的習慣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「聽完整個大開眼界！」一名妹子表示，日籍同事詢問她用哪牌的除毛刀，讓她頓時語塞。原PO坦白沒除毛的習慣，沒想到對方驚訝萬分，直言在日本女性幾乎都會全除，不只為了衛生，加上男生也偏好「無毛」。文章引發討論，不少妹子點頭直呼，「除了頭髮，其他毛全除，我男友超愛摸！」

一名女網友在Dcard表示，最近日籍同事來台灣出差，閒聊之中，對方忽然隨性詢問原PO除毛刀習慣使用哪一個品牌，並解釋她想要整理一下。

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原PO當下愣了一下，接著尷尬解釋自己並沒有除毛的習慣，此話一出，對方秒露出驚訝表情，兩人順勢聊了台日的文化差異。

日籍同事說，在日本幾乎所有女生都有全除的習慣，尤其在生理期時會比較乾淨、舒服，還提到日本男生大多也偏好「無毛」，覺得比較乾淨、有美感。

這段意外對話讓原PO直呼大開眼界，因為她自己從沒特別考慮除毛，也沒想過原來這是日本社會的一種普遍觀感與審美標準。最後原PO也好奇發問，大家是否有除毛習慣？是固定除毛，還是看心情呢？

底下網友熱議，「之前認識日本男生朋友，有天他看到我手毛，露出超級嫌棄的臉說很噁心 才知道日本女生都會刮」、「我自己國三開始拔腋毛，一直到現在」、「有除VIO跟腋下，手毛腳毛很細幾乎看不到就沒除」、「直接打雷射，都會定期除乾淨」、「夏天會定期除；冬天看心情」、「除了頭髮，其他毛全除，我男友超愛摸，說我全身都很滑」、「自從懷孕到生產後就愛上私密處除毛，好清潔！腋下也是定期除毛不悶熱」、「要穿泳衣才會特別去除」。

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