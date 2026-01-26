　
太管處再重申！遊客「攀岩拍美照」極度危險　祭重罰最高6萬元

▲▼為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌，並不定時前往現場舉牌勸導。（圖／太管處提供，下同）

▲▼為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌，並不定時前往現場舉牌勸導。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日雖然合歡山區沒有持續下雪，但森林霧淞美景，還是吸引無數中外遊客前來賞景。因公路旁已無積雪，武嶺停車場岩壁的雪景，成為民眾拍照熱區，為了拍到美照，也要攀爬武嶺岩壁，跟岩壁上的森林積雪合照。

太管處表示，攀岩拍照除了危險外，還違反國家公園法第13條太魯閣國家公園公告禁止事項之相關規定，太魯閣國家公園管理處與林業及自然保育署南投分署、警政署保安警察第7總隊第9大隊即日起將加強宣導及取締工作，一旦發現違規情形，一律依法處罰。

▲▼為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌，並不定時前往現場舉牌勸導。（圖／太管處提供，下同）

為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌示，並不定時前往現場舉牌勸導，後續也將聯合保七總隊第九大隊加強派員前往現場取締。

▲▼為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌，並不定時前往現場舉牌勸導。（圖／太管處提供，下同）

合歡山雪景雖然迷人，帶為了自身安全與保護生態環境，太管處呼籲，民眾應該拿出高度公德心來，不要有任意攀爬岩壁或亂丟垃圾、露營、炊煮、燃放鞭炮、煙火等行為。不良的為行不僅破壞生態環境與美觀，還可能對野生動物的生活習性造成影響。若遊客在武嶺地區有以上行為，一經經查證屬實，將依森林法處以新台幣1000元以上、6萬元以下罰款，或依國家公園法第十三條規定，最高處以新台幣3000元罰款。

太管處再次呼籲，請所有遊客上山時遵守「無痕山林」原則，共同守護美麗的山林環境。

相關新聞

漢拏山國立公園拜訪太管處　敲定簽合作備忘錄

漢拏山國立公園拜訪太管處　敲定簽合作備忘錄

太魯閣國家公園管理處與韓國濟州的漢拏山國立公園將於明年簽訂合作交流備忘錄，漢拏山國立公園管理所所長洪承志(Hong,Seung Ji)12月22日率團專程拜會太管處劉守禮處長，雙方先就未來交流內容、簽訂備忘錄流程細節等交換意見，也都希望未來能多互相分享經營管理的經驗與合作。

武嶺淪高山市集　太管處加強稽查祭重罰

武嶺淪高山市集　太管處加強稽查祭重罰

太管處優秀學生獎學金名單出爐　320人獲獎勵

太管處優秀學生獎學金名單出爐　320人獲獎勵

康橋帶學生爬合歡山　違法搭帳篷被罰

康橋帶學生爬合歡山　違法搭帳篷被罰

藍衣女翻護欄爬武嶺岩壁拍照　太管處告發

藍衣女翻護欄爬武嶺岩壁拍照　太管處告發

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

