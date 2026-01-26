太管處再重申！遊客「攀岩拍美照」極度危險　祭重罰最高6萬元

▲▼為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌，並不定時前往現場舉牌勸導。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日雖然合歡山區沒有持續下雪，但森林霧淞美景，還是吸引無數中外遊客前來賞景。因公路旁已無積雪，武嶺停車場岩壁的雪景，成為民眾拍照熱區，為了拍到美照，也要攀爬武嶺岩壁，跟岩壁上的森林積雪合照。

太管處表示，攀岩拍照除了危險外，還違反國家公園法第13條太魯閣國家公園公告禁止事項之相關規定，太魯閣國家公園管理處與林業及自然保育署南投分署、警政署保安警察第7總隊第9大隊即日起將加強宣導及取締工作，一旦發現違規情形，一律依法處罰。

為了改善攀爬岩壁亂象，太管處已在現場設立中英文告示牌示，並不定時前往現場舉牌勸導，後續也將聯合保七總隊第九大隊加強派員前往現場取締。

合歡山雪景雖然迷人，帶為了自身安全與保護生態環境，太管處呼籲，民眾應該拿出高度公德心來，不要有任意攀爬岩壁或亂丟垃圾、露營、炊煮、燃放鞭炮、煙火等行為。不良的為行不僅破壞生態環境與美觀，還可能對野生動物的生活習性造成影響。若遊客在武嶺地區有以上行為，一經經查證屬實，將依森林法處以新台幣1000元以上、6萬元以下罰款，或依國家公園法第十三條規定，最高處以新台幣3000元罰款。

太管處再次呼籲，請所有遊客上山時遵守「無痕山林」原則，共同守護美麗的山林環境。