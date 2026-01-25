霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪：Netflix太狂

▲超大咖YouTube網紅在台北101頂端迎接霍諾克。（翻攝自Mark Rober Instagram）

美國攀岩專家艾力克斯霍諾克（Alex Honnold）今（25日）上午花了91分鐘，完成徒手無繩索攀登台北101的壯舉，透過Netflix直播全球放送。而霍諾德爬到接近頂端時，迎接他的竟然是在YouTube擁超過7250萬訂閱的超大咖網紅馬克羅伯（Mark Rober），讓不少看直播的觀眾都相當驚喜。

霍諾德在全球觀眾及現場週邊數萬民眾的圍觀下，一步步攀上台北101的頂端，所有人透過直播畫面見證這個歷史性的一刻，週邊插滿青天白日滿地紅的國旗，也讓世界更多人看見台灣。

▲Netflix親自邀請到Mark Rober馬克·羅伯來台主持。（翻攝自Mark Rober Instagram）

綜合媒體報導，在霍諾德爬到接近101頂端時，和他的妻子桑妮（Sanni McCandless）一起等著他的直播主持人，超大咖網紅馬克羅伯。據悉，羅伯是一名知名工程師，不僅在臉書有570萬粉絲、YouTube有7,250萬人訂閱，他的來頭也很驚人，曾在美國NASA噴射推進實驗室工作9年，並參與「好奇號」（Curiosity）火星探測車的開發計畫，是將人類送上火星的重要推手之一。

在離開NASA後他曾任職於Apple，擁有自動駕駛相關的VR技術專利；他後來跨足YouTube，以「用創意解決問題」聞名，用充滿娛樂性方式的呈現創意實驗影片，讓他在網路上累積大票粉絲。據悉他和霍諾德夫妻似乎早有交情，前一天晚上也曾一起拍片，互動相當自然，而這次Netflix能請到這位大咖來台主持，也讓不少人直呼太神了。



