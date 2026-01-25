　
霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪：Netflix太狂

超大咖YouTube網紅在台北101頂端迎接霍諾克。（翻攝自Mark Rober Instagram）

▲超大咖YouTube網紅在台北101頂端迎接霍諾克。（翻攝自Mark Rober Instagram）

圖文／鏡週刊

美國攀岩專家艾力克斯霍諾克（Alex Honnold）今（25日）上午花了91分鐘，完成徒手無繩索攀登台北101的壯舉，透過Netflix直播全球放送。而霍諾德爬到接近頂端時，迎接他的竟然是在YouTube擁超過7250萬訂閱的超大咖網紅馬克羅伯（Mark Rober），讓不少看直播的觀眾都相當驚喜。

霍諾德在全球觀眾及現場週邊數萬民眾的圍觀下，一步步攀上台北101的頂端，所有人透過直播畫面見證這個歷史性的一刻，週邊插滿青天白日滿地紅的國旗，也讓世界更多人看見台灣。

超大咖YouTube網紅羅伯在台北101頂端迎接霍諾克。（翻攝自Mark Rober Instagram）

▲Netflix親自邀請到Mark Rober馬克·羅伯來台主持。（翻攝自Mark Rober Instagram）

綜合媒體報導，在霍諾德爬到接近101頂端時，和他的妻子桑妮（Sanni McCandless）一起等著他的直播主持人，超大咖網紅馬克羅伯。據悉，羅伯是一名知名工程師，不僅在臉書有570萬粉絲、YouTube有7,250萬人訂閱，他的來頭也很驚人，曾在美國NASA噴射推進實驗室工作9年，並參與「好奇號」（Curiosity）火星探測車的開發計畫，是將人類送上火星的重要推手之一。

在離開NASA後他曾任職於Apple，擁有自動駕駛相關的VR技術專利；他後來跨足YouTube，以「用創意解決問題」聞名，用充滿娛樂性方式的呈現創意實驗影片，讓他在網路上累積大票粉絲。據悉他和霍諾德夫妻似乎早有交情，前一天晚上也曾一起拍片，互動相當自然，而這次Netflix能請到這位大咖來台主持，也讓不少人直呼太神了。


霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天上午9時開始攀爬台北101的挑戰，他在攀爬過程中，神情一向從容，還屢屢向大家揮手打招呼，最終花了91分鐘完成挑戰，並在登頂後，拿起手機自拍，記錄歷史性的一刻。Netflix稍早也曝光這張照片，吸引許多網友按讚討論。

霍諾德心中「家庭最重要」！

霍諾德心中「家庭最重要」！

全球20個！霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」

全球20個！霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

