生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」　一票爆共鳴

一名網友分享，全家人一直以來都共用一條浴巾，直到她長大後才發現其實很不衛生。（示意圖／unsplash）

▲原PO爆料，家人共用一條浴巾20年，直到她長大後才發現其實很不衛生。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

「原來家裡這些習慣，超級不好！」一名網友指出，自己長大後才意識到，家中許多習以為常的衛生習慣其實相當糟糕，包含全家共用浴巾、內衣褲襪子通通丟洗衣機一起洗等，讓她回想起來忍不住崩潰，也意外引發大批網友共鳴，紛紛留言分享自家相似經驗。

這名網友近日在Dcard以「那些長大才知道的，家裏的壞（噁）習慣」為題發文，表示家裡有些看似「正常」的衛生習慣，直到她長大後才發現「超級不好」。原PO說到，過去家中都是全家人共用同一條浴巾，直到某次發現洗完澡後浴巾仍濕濕的、怎麼擦都擦不乾，只好自己另外拿一條使用，卻反被父母唸「幹嘛一次用那麼多」。

原PO表示，後來她在網路上看到「恆河浴巾」相關討論，才驚覺自家狀況似乎也不遑多讓，甚至補充指出，「全部的浴巾都是小時候買奶粉送的，也就是說至少20年了，上面還有非常多洗不掉的黑點點，爸媽又不讓丟，因為覺得還可以用幹嘛丟。」

原PO也提及，從小到大全家人的衣服都是直接丟進洗衣機一起洗，直到她發現自己的內褲褲襠處出現發霉情況，才意識到分泌物其實無法靠洗衣機徹底洗乾淨，所幸自己並未因此出現婦科疾病，之後也改成自行手洗內衣褲，但家人仍維持原本的洗衣習慣。

貼文曝光後，不少鄉民便在底下留言，「我家是共用幾條大浴巾，個人有專屬洗臉毛巾，但是大毛巾會拿去洗定期汰舊換新，『恆河牌浴巾』出世，我才驚覺不是大家擦身體都共用，讓我好焦慮怕被發現」、「在家吃飯的時候阿公都直接拿湯鍋湯匙喝湯，從小到大都這樣，所以沒什麼感覺，直到有一次表妹看到說好噁」、「小時候沒人教要刷牙的習慣，也不知道每半年要洗牙，一直到小學五年級左右吧，才知道不刷牙的後果很嚴重，現在剛大學畢業就有兩顆假牙了」。

也有人說，「我家以前是全家人共用一條牙膏，是某次我姐生病，我媽之後也感冒了，她覺得是因為牙膏，才變成一人一條」、「我家打蛋完會用手指伸進蛋殼裡，把剩餘的蛋白用下來，長大才知道大家都打完直接丟蛋殼」、「部分家人的壞習慣，就是洗完菜不晾乾直接冰冰箱，難怪放沒多久就都發霉」、「小時候家裡都是洗完澡再上床，床單沒在換，長大後才知道，常常換床單跟枕頭套，皮膚會變好」、「吃指甲，甚至吃腳的，長大後才知道很噁」。

還有人指出，「以前家裡說用牙線會讓牙縫變大跟流血，結果大學之後才發現，那只是讓牙縫恢復正常，流血也只是牙縫還不習慣」、「內衣穿媽媽不要的，內褲跟姐姐混著穿」、「以前髒衣服全家都直接丟在浴室地上，浴室又沒乾溼分離，家裡也沒每天洗衣服，導致衣服常發霉」、「室友尿尿完不沖水，說他們家大便才有在沖水」、「其實洗衣機洗的比較乾淨，但前面髒的地方，要特別加強而已」、「分泌物還是得用手洗才能丟機洗」、「不禁感嘆，大家有健康長大就好了」、「可能爸媽是勤儉慣了」。

霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」　萬人笑翻：一定有聽過
霍諾德91分鐘登頂台北101　氣象粉專揭壯舉內幕：1個月前就聯絡
原始連結

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

