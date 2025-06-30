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川普自爆「無意下調日本汽車關稅」！　直言美日存在不公平貿易

▲▼據傳美國總統川普打算今年下半年出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普接受《福斯新聞》採訪時直言，美日汽車貿易存在不公平，想直接結束整個關稅談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普29日接受美國《福斯新聞》訪問時，再度表達對美日汽車貿易的不滿，並強調「不公平」。儘管日方積極想要與美國進行關稅談判，但川普仍暗示，不排除繼續對從日本進口的汽車維持現行的25%加徵關稅。

川普表示，7月9日將是決定是否延長現有關稅暫停期的期限。他直言，「可能只需要寄出一封信，就能了結整個貿易談判」。他語帶諷刺地說，「只要寫信給日本，內容是：親愛的日本，準備好接受25%的汽車關稅吧。」川普此言一出，「親愛的日本」（親愛なる日本様）也因此登上X熱搜關鍵字排行榜。

他進一步批評，日本每年將數百萬輛車賣到美國，但美國車卻進不了日本市場，直言這樣的雙邊貿易「非常不對等」。他再度強調，「我已經向日本說明這點，他們自己也明白。」

其實早在4月，美國就已對進口汽車加徵25%的額外關稅，引發包括日本在內多個貿易夥伴不滿。日本政府則不斷透過雙邊協商，要求美方重新檢視這一系列懲罰性關稅，尤其將汽車關稅作為最優先議題。

日本經濟再生大臣赤澤亮正也親自訪美出席第7輪的部長級會談，但雙方在汽車貿易上的分歧依然深，依舊無法達成共識。

根據統計，日本2024年對美國出口總額高達21兆日圓（約新台幣4.2兆元），其中汽車產業約佔28％。川普認為，日本可以透過購買美國的石油與其他商品來縮減貿易逆差，因為美國目前擁有充足的石油資源，日方可以「帶走大量石油或其他產品」。

川普在談判中曾經明確要求日方提升美國車在日本的銷售量。事實上，華盛頓當局長期抱怨日本嚴格的安全法規與燃油效率標準是對美國進口車的非關稅壁壘。但事實上，美國車款過大，不適用於日本狹窄街道，且又是右駕車型，因此自然不受消費者青睞。

 
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