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營養師分享11個經常搞混的健康觀念！零食放心吃、吃飯順序不一定要從青菜開始？

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

▲小心日積月累的營養不均與飲食習慣出錯，可能會導致「隱性不健康」狀態。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每天早上急著出門，早餐隨便抓個麵包或乾脆空腹，中午吃便當配手搖，晚餐加班太累乾脆不吃。這樣的「日常飲食」，你是不是也默默習慣了？

體重看似沒變、BMI也沒爆表，甚至別人還說你「瘦得剛剛好」？但你卻總是覺得疲勞、睡不好、頭髮掉更多、氣色變差。這些現象，其實可能不是壓力或年紀的問題，而是營養不均與飲食習慣出錯，導致的「隱性不健康」狀態。

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日本《Women's Health》最新報導特別邀請到知名營養師篠原繪里佳，她擁有日本抗老醫學會認證資格，專長於蔬果營養與女性健康照護，擅長從臨床經驗中提出實用飲食建議。這次，她透過11個簡單的小測驗，幫助讀者重新認識身體需要的營養節奏，養出真正有活力的理想體態與生活狀態！

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

Q1：地中海飲食 v.s. 單一食物餐，哪個更適合打造理想體態？
A：地中海飲食勝出！

攝取多元營養是關鍵！只吃蛋或單一食材減脂法，不但難持久還會造成營養失衡。地中海飲食強調蛋白質、醣類、脂質三大營養均衡攝取，是更貼近「好體態又有活力」的選擇。

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

Q2：熱量吃愈少身體愈健康？
A：錯！

吃太少反而讓身體變得保守、代謝變差。肌肉流失、容易疲倦、臉色差、老化加速……都可能是過度限制熱量的後果。真正的關鍵是——吃得夠、吃得對！

Q3：早餐吃不下，跳過比較好？
A：其實這樣更容易讓體內節奏大亂！

不吃早餐會打亂生理時鐘，讓你晚上睡不好、白天沒精神、甚至看起來更疲憊老化。從豆漿、優格開始慢慢建立「清醒用餐」的習慣，身體會愈來愈有感。

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

Q4：早餐吃什麼比較有幫助？
A：酪梨鮭魚開放式三明治是理想選擇！

酪梨鮭魚開放式三明治結合蛋白質與好脂肪，能穩定能量來源，也適合搭配水果補充維生素C，讓你一整天精神奕奕。

Q5：晚餐太晚吃，是不是乾脆不吃比較好？
A：千萬別空腹睡！

空腹入睡不僅影響睡眠品質，也會讓身體進入備戰模式，反而對健康不利。晚吃沒關係，選擇輕食、好消化食物就行，像是蔬菜湯、豆腐、雞胸肉等都是不錯的選擇。

Q6：義大利麵可以吃嗎？
A：可以！而且建議首選海鮮義大利麵

比起只有醣類的清炒蒜香麵，含蛋白質與礦物質的海鮮麵對代謝更有助益。搭配沙拉補纖維也更理想。

Q7：減糖應該從哪裡開始？
A：首選剔除含糖飲料、糖果

不是砍掉主食的醣類，而是減去那些「沒營養的糖分」！要記得，主食仍然是維持活力與健康的重要來源！

Q8：健康飲食 = 完全不吃零食？
A：不見得！

適量的小點心反而能讓健康習慣更持久。像是黑巧克力、堅果、水果乾等，選對吃法與食物，也能補充不足的營養素。

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

Q9：吃飯一定要從蔬菜開始嗎？
A：視情況而定

如果你食量小，建議先吃主食主菜，避免蔬菜先吃飽了。食量正常的人可以從蔬菜開始，有助於穩定血糖。每個人的飲食順序都可以微調，不必迷信單一法則。

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

Q10：體重過輕也該控制飲食？
A：千萬不行！

體重過輕可能代表營養不良、骨質不足、免疫力低下。提升體質，先從補對營養、穩定體重做起。

Q11：要有效促進代謝，一定得運動滿20分鐘？
A：新觀念——碎片化活動也很有用！

不管是爬樓梯、走路購物、不搭電梯、通勤不坐位……，這些小活動都在默默幫你提升身體機能。日常「動起來」才是真正健康關鍵！

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