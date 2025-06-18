吃太快讓你胖兩倍？日本女生的飲控都從「吃法」開始！

▲原來只要改變「吃的方式」，就能讓運動與飲控事半功倍，而且還能找回吃飯的樂趣！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你也是那種「明明有運動、飲食也控制，怎麼還是瘦不下來」的人嗎？小心！問題可能不是你吃了什麼，而是你「怎麼吃」！來自日本人氣健康媒體《Women's Health》的最新報導，分享了由科學根據與整體健康理念為基礎的健康教練AYUMI老師，她所揭示的驚人發現，原來只要改變「吃的方式」，就能讓運動與飲控事半功倍，而且還能找回吃飯的樂趣！日本女生現在都在學這一招，台灣女孩們快一起跟上！

吃太快，肥胖風險直接加倍！

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坊間常聽說「吃太快會變胖」，AYUMI老師指出，「沒錯，這是真的！」

「比起吃什麼，『怎麼吃』其實才是決定身體能量、心情、甚至體重的關鍵。」AYUMI老師一語點醒許多減肥者的盲點。她指出，吃東西時，胃部膨脹、腸道開始分泌消化荷爾蒙，一直到大腦接收到「飽了」的訊號，大約需要20分鐘。所以，如果吃太快，還沒等大腦反應過來，就已經吃過量了！久而久之，變胖機率自然飆升。

吃太快不只有變胖風險，還可能讓你不開心

AYUMI老師也列出三大「吃太快」的健康風險：

風險1「過量攝食、變胖」

研究顯示，吃太快的人肥胖風險是慢慢吃的2倍以上！因為他們在大腦尚未感受到飽足感時，就攝取了超出所需的熱量，這些多餘熱量會轉化為脂肪儲存在體內。

風險2「腸胃負擔、代謝失衡」

沒嚼幾口就吞下肚，會讓胃腸超有壓力，還可能引發血糖飆升、高血壓、高膽固醇等代謝問題。

風險3「吃了也沒感覺、滿足感低」

一邊滑手機一邊吃飯？結果根本不知道自己吃了什麼，大腦對食物的味道與口感缺乏感受，也會誤以為還沒吃飽，進而陷入「吃不停」的惡性循環。

立即實踐！想有效飲控就從「吃法」開始的六大黃金法則

如果錯的吃法會讓人變胖，那反過來說，改掉錯誤的進食方式，就能輕鬆啟動瘦身模式！AYUMI老師也分享了6個立即可執行的小技巧，超簡單、超有效！

1. 坐下來好好吃

別再站著嗑餅乾、喝拿鐵了！穩定坐姿能幫助消化、降低腸胃負擔。不想白白浪費對於飲控與運動付出的努力，女孩們第一步就從「坐下來好好吃」開始！

2. 看著食物吃

美食上桌，現在不只「手機先吃」，眼睛也要先吃！仔細看著食物吃，不只更有儀式感，還能讓大腦知道你正在吃好料，自然就比較容易有飽足感，也更懂得享受當下那份美味與幸福感！

3. 一口一放，咀嚼先行

AYUMI老師建議，吃一口就放下筷子，好好咀嚼再準備下一口，這樣也能幫助習慣吃很快的女孩們慢下來，更好地享受進食的過程。

4. 正面就餐不歪身

保持正坐，雙腳踩地，盡量避免邊滑手機邊吃飯，以免身體扭曲造成胃部壓迫，影響消化與腸道運作。

5. 呼吸、呼吸、再呼吸

別急著吞食，進食時深呼吸能降低緊張，提升飽足感。AYUMI老師透露，淺呼吸會增加壓力，反之深呼吸能讓我們更放鬆，並且細細地品味食物。

6. 手機電腦先放一邊

吃飯時間就是吃飯時間，不是回訊息時間。放下3C，讓腸胃與大腦好好連線！

持之以恆，讓變化自然而來

AYUMI老師提醒，「不用每天每餐都做到完美，先從一餐開始，每天至少練習一次，慢慢養成習慣。重點是享受吃飯這件事，記住——吃飯應該是開心的！」

就如AYUMI老師所說，「今天這一口我咀嚼得比較久」、「這一餐我有坐正面」……這些小改變累積起來，就會在不知不覺中為你帶來更輕盈的身體與更快樂的心情！