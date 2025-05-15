便當菜「電話線」本名曝！菜販揭「營養強到不行」：是超級食物

▲海茸俗稱「電話線」，常出現在便當菜色中。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）

圖文／CTWANT

漫畫家葉明軒曾列出台灣便當常見的12道「難吃便當配菜」，包括三色豆、螢光咖哩等等，其中一道黑黑捲捲的菜，從它的外型來看一般人俗稱「電話線」，其實這個食材的名稱為「海茸」。菜販廖炯程透露，「海茸」其實是舶來品，「我吃了三十年多個年頭現在才知道，原來它是一種進口藻類！」

菜販廖炯程常在臉書上分享青菜類知識，近日他發文提到最近在研究海帶家族，便當裡的謎樣菜色，「黑色螺旋電話線」令人懷念，他指出其實它真正的名字叫「海茸」，正式學名是「叢梗藻」，人稱「南極公牛藻」。至於為何叫公牛，因為一整條海藻最長可以飆到十公尺，粗得像牛筋，質地還像皮革！「說它是海藻界的猛男，一點也不為過。」

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▲廖炯程貼出菜市場的海茸成品。（圖／廖炯程臉書）

海茸外型呈螺旋狀，廖炯程先前懷疑是用人工手捲出來的，查了資料才發現，海茸採收後必須先切條乾燥，到了銷售地後經過泡水，它的細胞組織會吸水緊縮，自然捲起來，就變成我們看到像螺絲的捲捲模樣。他也補充說道，海帶結的確是一個一個打出來的。

廖炯程憶起，小學營養午餐、自助餐都有海茸的身影，而營養午餐最常出現的版本是「塔香素海螺」，配著九層塔、洋蔥、紅蘿蔔絲快炒。因為平價、耐放、冷熱皆宜，是菜價高漲時，配菜界的補位打手。

廖炯程指出，海茸其實是便當裡的超級食物，營養價值很高，不但富含水溶性膳食纖維，有助腸道順暢、穩定血糖，還含有天然的高碘，有助甲狀腺健康，也對孕婦和胎兒發育有好處；另外，海茸的鈣質含量也很高，甚至可以當作牛奶的替代品，對素食者或乳糖不耐的人來說，是很棒的選擇，而且它還含有不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇、保護心血管，也能增強免疫力，營養成分強到不行。

另外，廖炯程表示，吃了30多年的海茸，現在才知道是一種進口藻類，主要來自智利、紐西蘭等地，在南美洲，海茸是滿常見的食材。當地人會把它切成小塊，用來做涼拌、燉煮、拌飯，還會加進海鮮湯裡提鮮。

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