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溫泉旅館怎麼選？一秒看穿你對「異性好友」真正的期待！

記者萬玟伶／綜合報導

放假就是要泡湯放鬆！你是否曾經安排過一場溫泉小旅行，在選住宿時，比價格、看評論、查設施通通來一輪，但真正讓你下定決心的「那個關鍵」是什麼呢？

日本近日一款心理測驗正夯，只要選出決定溫泉住宿的最終理由，就能分析出，你對身邊那位最要好的異性，其實藏有怎樣的期待與情感傾向！請在心底想著這個人，選擇以下有感覺的情境，再一起來看看結果！

【情境題】
決定去溫泉旅行後，你開始選擇住宿。比了價格、看了評論、查了設施……
最終讓你做出決定的關鍵是？

1 因為是知名溫泉旅館
2 評價看起來不錯
3 設備（如浴池、房間）很棒
4 曾經去過一次，印象很好

▲▼ 旅遊,溫泉,住宿,測驗,關係,心理測驗,心測,占卜,日本,異性,純友誼,曖昧。（圖／翻攝自網路）

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✅ 選「知名旅館」的你：你想被照顧、想被理解！
你希望身邊的那位異性，能像「爸媽」一樣給你安心感。遇到煩惱時可以找他傾訴、被他包容，最好還能傾聽你的抱怨不嫌煩。專家提醒，這樣的你可能太依賴對方，記得感情是互相的，偶爾也要回饋關心，才不會讓對方覺得你只會「一直黏、一直靠」。

✅ 選「評價不錯」的你：你想要一段無壓力的深厚友情！
你對那位異性其實沒有戀愛幻想，而是把他當作真正的「靈魂麻吉」。不管遇到什麼事，有他在就覺得有力量。你渴望一段「超越性別、彼此支持」的真誠關係，不過要小心，你們太親密也可能讓其他人產生誤會甚至吃醋喔！

✅ 選「設備很棒」的你：你其實希望他像「假想情人」！
你是一個比較在意他人眼光的人，像是怕一個人吃飯會被誤會很孤單，所以會不自覺找那位異性陪伴。其實你心裡希望他能在某些時刻「像情人一樣」出現，但專家提醒，這樣的情境很容易讓人誤解你有意思，記得拿捏界線，避免讓彼此陷入尷尬關係。

✅ 選「之前去過覺得好」的你：你只想找人一起放鬆玩耍！
你對那位異性的期待並不複雜，說白一點就是「玩伴」。你想要的是一段輕鬆、沒有情緒負擔的關係，不求長久、不談責任，單純陪你殺時間、轉換心情。雖然這樣的互動可能會擦出火花，但專家也提醒，若對方期待的是認真交往，雙方誤會可是會鬧出事的！

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關鍵字：

旅遊溫泉住宿測驗關係心理測驗心測占卜日本異性純友誼曖昧

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