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茉莉花茶驚見「金屬碎片」！日本全家召回227萬瓶　1萬4千店全下架

▲日本全家茉莉花茶爆異物疑雲，227萬瓶急下架。（圖／日本全家官網）

▲日本全家茉莉花茶爆異物疑雲，227萬瓶急下架。（圖／翻攝自日本全家官網）

記者閔文昱／綜合報導

日本全家便利商店（FamilyMart）25日緊急宣布，旗下自有品牌飲品「廣輕寶潤茉莉花茶（ひろがる芳醇 ジャスミン茶 1L）」疑似混入金屬異物，已在九州與沖繩以外的日本全國1萬4499家門市展開回收行動，回收數量最高上看227萬瓶。雖目前尚無健康受害通報，但公司強調回收為預防性措施，盼保障消費者安全。

根據日本NHK報導，事件起因於一名消費者於本月20日購買茉莉花茶後，尚未開瓶即發現瓶中疑似有金屬碎片，並即時通報門市。經FamilyMart內部檢測確認異物存在後，決定主動回收同一製造批次商品。涉事產品瓶蓋上印有賞味期限「2026年3月」與製造廠代碼「＋HTF」，為春名製作株式會社所生產，每瓶售價含稅160日圓（約新台幣32元）。

FamilyMart表示，儘管目前尚未收到其他類似通報，為謹慎起見，仍決定全面召回相同批次產品。受影響的消費者可攜帶商品本體或購買憑證，至日本境內任一全家門市辦理全額退款；官方亦設立專線（0120‑079‑188）供查詢與協助。

針對此次異物混入事件，全家已啟動供應鏈全流程檢查，將與製造商合作強化管理制度，重新檢視包裝與製程設備，防堵類似事件再次發生。公司也公開致歉，強調對於造成消費者困擾深感抱歉，未來將加強品管流程，重建消費信賴。

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