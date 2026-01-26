　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德攀登101是在玩命？專家搖頭：他在示範為選擇負責

霍諾德徒手攀登台北101外牆，展示極限的高度專注；心理師張榮斌與體育評論家體育大叔在社群平台解析其攀登背後的心理與勇氣意義。（鏡報攝影組攝）

▲霍諾德徒手攀登台北101外牆，展示極限的高度專注。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

「很多人都說Alex不重視生命，其實錯了。」美國極限攀岩家霍諾德 （Alex Honnold）昨（25日）完成台北101徒手攀登，全程無繩索、無防護，僅花1小時31分鐘 即登頂，透過全球直播引發高度關注。體育評論家「體育大叔」與心理師張榮斌分別在臉書分享觀察，指出霍諾德的挑戰不只是冒險行為，而是透過極度專注與清醒的選擇，示範如何將生命投入到百分之百的活法。

霍諾德徒手登101　到底是在玩命還是清醒的選擇？

體育大叔指出，外界對霍諾德的行為多有批評，認為「玩命」。但霍諾德曾表示，每個人都在承擔風險，「如果你一輩子都坐在沙發上不動，那你罹患心臟病和癌症的風險其實會更高。」霍諾德的徒手攀登，是在完全了解風險後的理性選擇，而非莽撞行為。他曾多次放棄不安全的攀登，只要判斷風險不對，立刻撤退，展現高度自我控制與風險管理。

心理師如何看霍諾德的專注與勇氣？

心理師張榮斌認為，霍諾德的行為是對生命的「完全負責」，也是對世界展示專注與勇氣的方式。在爬升過程中，每一步都需要極致專注，這種「百分百投入」讓觀者感受到生命閃爍的光芒。

「他是在示範：人到底可以多專注、多勇敢、多徹底地為自己的選擇負責。他讓我們想起——原來生命還有這種活法。」張榮斌強調。

張榮斌舉例，其實我們也每天都在玩命：「熬夜追劇、吃油炸物、做著不喜歡的工作耗損心靈⋯⋯只是我們的『玩命』看起來很安全，安全到我們以為那叫『生活』。」

直播現場觀眾心跳馬拉松

「這些全世界也都看到了。」體育大叔也提到，霍諾德的攀登過程透過直播讓全球觀眾屏息凝神，台北街景、青天白日滿地紅國旗與101全景一覽無遺，形成震撼畫面。

而對於不少網友留言質疑「這有什麼難？」或「我也可以」，張榮斌直言「說真的，會講這種話的人，大概連爬公司樓梯都會喘」。他表示，霍諾德的成功源自多年訓練、心理素質控制與對建築結構的研究，這是一般人無法單靠臨場勇氣複製的。「你看他爬得好像很輕鬆，那是因為你沒看見他『沒爬』的時候——他放棄過的攀登次數多到數不清，只要感覺不對，立刻撤退。」

張榮斌指出，每個人心中都有自己的「101」，那個看似不可能的夢想或挑戰。霍諾德的攀登，不只是一場極限運動，更是一堂關於專注、勇氣與對選擇負責的生命課。


01/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

霍諾德體育大叔張榮斌鏡週刊

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

