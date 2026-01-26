霍諾德攀登101是在玩命？專家搖頭：他在示範為選擇負責

▲霍諾德徒手攀登台北101外牆，展示極限的高度專注。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

「很多人都說Alex不重視生命，其實錯了。」美國極限攀岩家霍諾德 （Alex Honnold）昨（25日）完成台北101徒手攀登，全程無繩索、無防護，僅花1小時31分鐘 即登頂，透過全球直播引發高度關注。體育評論家「體育大叔」與心理師張榮斌分別在臉書分享觀察，指出霍諾德的挑戰不只是冒險行為，而是透過極度專注與清醒的選擇，示範如何將生命投入到百分之百的活法。

霍諾德徒手登101 到底是在玩命還是清醒的選擇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔指出，外界對霍諾德的行為多有批評，認為「玩命」。但霍諾德曾表示，每個人都在承擔風險，「如果你一輩子都坐在沙發上不動，那你罹患心臟病和癌症的風險其實會更高。」霍諾德的徒手攀登，是在完全了解風險後的理性選擇，而非莽撞行為。他曾多次放棄不安全的攀登，只要判斷風險不對，立刻撤退，展現高度自我控制與風險管理。

心理師如何看霍諾德的專注與勇氣？

心理師張榮斌認為，霍諾德的行為是對生命的「完全負責」，也是對世界展示專注與勇氣的方式。在爬升過程中，每一步都需要極致專注，這種「百分百投入」讓觀者感受到生命閃爍的光芒。

「他是在示範：人到底可以多專注、多勇敢、多徹底地為自己的選擇負責。他讓我們想起——原來生命還有這種活法。」張榮斌強調。

張榮斌舉例，其實我們也每天都在玩命：「熬夜追劇、吃油炸物、做著不喜歡的工作耗損心靈⋯⋯只是我們的『玩命』看起來很安全，安全到我們以為那叫『生活』。」

直播現場觀眾心跳馬拉松

「這些全世界也都看到了。」體育大叔也提到，霍諾德的攀登過程透過直播讓全球觀眾屏息凝神，台北街景、青天白日滿地紅國旗與101全景一覽無遺，形成震撼畫面。

而對於不少網友留言質疑「這有什麼難？」或「我也可以」，張榮斌直言「說真的，會講這種話的人，大概連爬公司樓梯都會喘」。他表示，霍諾德的成功源自多年訓練、心理素質控制與對建築結構的研究，這是一般人無法單靠臨場勇氣複製的。「你看他爬得好像很輕鬆，那是因為你沒看見他『沒爬』的時候——他放棄過的攀登次數多到數不清，只要感覺不對，立刻撤退。」

張榮斌指出，每個人心中都有自己的「101」，那個看似不可能的夢想或挑戰。霍諾德的攀登，不只是一場極限運動，更是一堂關於專注、勇氣與對選擇負責的生命課。



更多鏡週刊報導

不吃肉也能徒手登頂101？ 醫揭「植物性飲食」助霍諾德突破極限！支撐驚人體能祕密曝

霍諾德爬101她蹲窗邊被罵「丟台灣臉」 女學生發文道歉後全網暖回：溫馨到讓人想哭

「不可能的事在台灣接連發生」黃豪平點名2大震撼事件 直言「這件事」難度不輸徒手爬101