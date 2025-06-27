專注力卡關、提不起勁？日網爆紅測驗曝光「效率下滑就這樣做」帶你突破瓶頸！

記者萬玟伶／綜合報導

某天清晨鬧鐘一響，準備打開筆電開工，卻發現自己怎麼樣也進不了狀況。咖啡喝了兩杯，滑手機滑到IG都快沒新貼文，報告還是一行都沒打出來。這樣的「專注力卡關」時刻，任何人都曾經歷過！但有趣的是，每個人擺脫低效的方式其實都不一樣，有人靠動起來，有人靠想清楚方向，有人則等靈感來襲才有感覺！

日本近期爆紅的心理測驗以此為出發，透過一張圖形以及「你第一眼看見什麼」的直覺反應，帶出每個人在進入專注狀態時的開關機制。與其說是性格分析，更像是為腦袋找到開機密碼，讓人一秒搞懂自己什麼時候最能「進入狀況」！

依照直覺，你覺得這個圖形像什麼？

1. 雙筒望遠鏡

2. 水管

3. 卷軸

4. 筷子

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望遠鏡

你是——鎖定就不放的單點直線型專注者

把圖形看成是望遠鏡的人，多為「目標導向型」思考者。一旦明確訂下要完成的任務，便能展現出極高的集中力，甚至旁人說話都聽不到。

專家指出，此類型的人具備深入單一主題、全力貫徹的能量，往往能高效率地完成複雜任務。不過，過度專注也可能導致「見樹不見林」的情況。建議透過短暫中斷與轉換視角，反而能激發出更高層次的洞察力。

水管

你是——慢熱穩進的節奏型專注者

圖形讓人聯想到水管？代表你屬於「節奏型」進入者。這類人不喜歡一開始就衝刺，而是透過建立環境感、慢慢找節奏，最後進入穩定且深層的集中狀態。

文章指出，這種節奏型集中者最擅長「持久戰」。看似慢熱，其實步步為營，準備就緒後表現尤為穩健。若覺得難以啟動，可先從簡單任務或例行事務著手，自然就會進入心流。

卷軸

你是——先想後做的思考型專注者

若覺得圖形看起來像是古代卷軸，多半是屬於「先思考再行動」的類型。這類人不喜歡一頭熱地投入，而是會先理清脈絡、掌握全局後，再將行動付諸實踐。

分析指出，這類型的人兼具知性與規劃能力，擅長透過邏輯與策略建構出屬於自己的行動模式。不過當思緒過多導致無法行動時，不妨透過簡單動作如寫下計劃、打開檔案等，讓思考回到現實場景，自然就能加速進入專注狀態。

筷子

你是——靈光一閃的直覺型專注者

覺得圖像像筷子的人，往往是憑感覺走的人。只要一有靈感或突發想法，就能立即進入全神貫注的工作狀態。

根據分析，這類人擅長「抓住瞬間」。一旦感興趣或有感覺，能立刻爆發出極高的投入程度。但也因此，在缺乏刺激或靈感時容易陷入停滯。建議這類型者，平時多接觸創意環境，像是展覽、音樂或戶外走走，能讓腦中創意流動，自然開啟集中開關。

找到專注力的「開關方式」，比起「逼自己努力」還更有效！

面對越來越多元的分心來源，與其強逼自己馬上進入工作模式，不如先理解「自己的專注開關怎麼開」。這類心理測驗正好提供一種觀察內在節奏的工具，也讓許多在工作生活中經常卡關的人找到突破口。下一次當提不起勁、效率卡關時，不妨想想自己的節奏，再好好地「對頻」啟動。