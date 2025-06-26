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別再罵自己廢！「六月病」正偷走你的幹勁　連日本人都中招

▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

▲最近，日本出現提不起勁、情緒低落等「六月病」症狀，讓不少台灣人直呼，「這根本是我的日常寫照啊！」（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

天氣忽冷忽熱、氣壓起伏不定，加上工作與生活節奏的劇烈變化，不少人在進入六月後，都會開始出現提不起勁、情緒低落的狀況。根據《朝日新聞》報導，這正是俗稱的「六月病」，雖非正式醫學名詞，卻是每年此時日本診間常見的身心困擾。

所謂「六月病」，常見於經歷新生活變化的人，如剛升學的大學生、轉職或調部門的上班族。滝川市滝川中央醫院院長、精神醫學專家縄手康湖指出，這些人往往在四月、五月為適應新環境而全力以赴，進入六月後則出現頭痛、暈眩、失眠、提不起勁等自律神經失調的症狀，甚至伴隨憂鬱傾向。

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▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

不僅生活變動壓力大，氣候也是關鍵因素。以日本來說，即使日本北海道沒有關東、關西等地這樣悶熱，但近年來也出現明顯的潮濕悶熱感，加上六月少有連假，因此成為身心俱疲的高風險時期。

值得注意的是，這類症狀好發於對自己要求高、總是默默承受壓力的人。縄手醫師提醒，許多患者對自己的認知是「還不夠努力」，但事實上早已超出負荷。當平時喜歡的事物都提不起興趣，甚至連洗澡、出門都變得困難，如果有這樣的現象，其實就是身心靈拉起的「黃燈」，應該儘快尋求專業協助。

▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

治療建議方面，縄手醫師主張「適度放鬆」是調節自律神經的關鍵。無論是開車兜風、閱讀喜歡的雜誌、與朋友聚餐，甚至只是到戶外曬曬太陽，都能有效舒緩情緒。不過，若已進入什麼都不想做的狀態，建議盡快尋求學校輔導、醫師或精神科診所的協助。

至於應避免的習慣，縄手醫師點名「熬夜」為首要警訊。夜睡導致暴食、再加上消化不良影響睡眠品質，形成惡性循環。即使再累，也應維持規律作息，例如起床後就接著吃早餐、刷牙、接觸陽光，讓身體重新進入節奏。

另外，身邊若有人出現異常行為，例如原本規律的人忽然停止某件日常事務，或是開始遲到、健忘等，可能正悄悄受到「六月病」困擾。此時，關心與傾聽往往比什麼建議都更重要。很多人之所以願意就醫，是因為有了來自親友的一句，「你還好嗎？」

▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

縄手醫師也提醒，如果「六月病」持續拖延不處理，隨著七、八月高溫來襲，症狀恐怕更加劇。即便只是單純失眠，也可以向心理門診諮詢，「就像去保健室那樣輕鬆面對就好，最重要的是別讓自己獨自承受！」

▲▼ 六月病,心理健康,情緒困擾,自律神經,放鬆,日本,身心靈。（圖／Pexels）

台灣方面，隨著五、六月有一波疫情干擾，加上生活與國際情勢升溫等不確定性，也讓不少人的壓力升高。根據衛福部統計，焦慮、憂鬱相關的心理健康就診人數逐年攀升，反映出民眾對心理健康需求的提升。於2024年8月1日正式上路的「15～45歲青壯世代心理健康支持方案」，便提供心理諮詢補助與多元協助，鼓勵國人積極面對情緒困擾，建立正向的心理照護觀念。醫師與專家紛紛呼籲，別輕忽「只是心情不好」的訊號，適時尋求協助並調整生活節奏，才是避免情緒失衡的根本之道！

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