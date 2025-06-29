副總統蕭美琴在捷克險遭追撞　前日本副防衛大臣中山泰秀憤怒發聲

▲中華民國副總統蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

我中華民國副總統蕭美琴甫當選時，曾於去年3月出訪捷克，豈料卻被中國外交官跟監騷擾施壓，甚至還遭闖紅燈密謀衝撞，此事最近獲得捷克軍情局證實，引來美方高度關注。對此，日本前副防衛大臣中山泰秀便談及此事，呼籲日本當局重視台灣駐日機構的安全，譴責中國違反國際秩序，並談到中國試圖滲透日本內政。

隸屬日本自民黨（舊安倍派）、曾擔任眾議員和副防衛大臣的中山泰秀，今（29）日上午針對蕭美琴出訪捷克期間座車遭到中國外交官尾隨衝撞一事，透過社群網站「Ameba部落格」發表看法，首先他引用《日本放送協會》的報導，表示他對此事件感到非常憤怒，這激起他的危機意識。

針對蕭美琴出訪捷克遭中國外交官跟蹤企圖衝撞一事，中山泰秀提出日本必須嚴正以對，包括如何在尊重外交自由與信任之立場的同時，針對他國基於外交特權下干涉內政和國民自由的行徑表達強烈反對態度，他向當局呼籲應該建立「不受歡迎人物」名單，切實遵守以法律和信任關係為基礎的國際秩序。

同時，中山泰秀向日本當局建議，應該加強保護台灣政府駐日機構相關人士在日本的人身安全，包括向台灣駐日代表處名下的車輛發放專用於外交使節的「藍色車牌」，比照他國的外交使節車輛，確實遵守平等安全保障之原則。

中山泰秀也在內文提及中國滲透並試圖干涉日本內政的問題。他表示，中國駐大阪總領事館竟然於2023年11月在社群平台X（舊稱推特）發文，呼籲支持特定政黨「令和新選組」，試圖干涉日本國會參眾議院比例代表選舉，涉嫌牴觸《維也納領事關係公約》第41條「（外交代表）此等人員並不負有干涉該國內政之義務。」

▲日本前副防衛大臣中山泰秀。（圖／達志影像／美聯社）

中山泰秀也提到，中國駐大阪總領事曾於今年6月在社群平台上發文，針對以色列、納粹德國進行比較，引發以色列駐日大使館強烈不滿。

另外，中山泰秀也在文內列舉中國駐外人員近年來在全球涉及的爭議事件，包括2020年在未經邀請的狀況下擅自闖入台灣在斐濟的慶祝活動，造成台灣人員受傷；以及2019年中國外交使節擅闖美軍基地，企圖從事間諜活動。