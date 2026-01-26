台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

▲台74線「大里一交流道增設北出匝道」改善工程，今舉辦完工通車典禮。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決台中地區塞車瓶頸，台74線「大里一交流道增設北出匝道」改善工程今（26日）舉辦完工通車典禮，預計晚間7時開放通車，民眾開車可減少18%繞行時間，通勤省20分鐘。

立法院交通委員會今日赴台中地區考察交通建設，見證「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」完工通車典禮，該工程總經費約7.2億元，自113年1月開工，預計今天晚間7時開放通行。

新設北出匝道可改善台74線十九甲、大里及仁化工業區一帶長期缺乏出入口的問題，有助縮短通勤動線並紓解周邊交通壅塞。

▲▼台74線大里北出匝道完工通車。（圖／公路局提供）

台74線快速道路為銜接台中市區與國道1、3、4號的重要幹道，具備環狀串聯功能，是市區通勤與區域發展的重要交通設施。不過，台74線部分交流道間長期缺乏通往十九甲區、大里區及仁化工業區的匝道，居民需繞行橋下道路再迴轉，不僅增加通勤時間，也加重周邊道路負擔。

為改善相關交通瓶頸，公路局推動「台74線大里一交流道增設北出匝道」改善工程，新設匝道位於台74線32公里處，跨越大里溪後銜接立善橋北向市區道路，全長約559.2公尺，匝道寬約10公尺，採雙車道配置。

▲交通部長陳世凱。（圖／交通部提供）

交通部長陳世凱表示，交通部推動台中地區國道及快速公路整合銜接作業，近年在十九甲與大里地區針對台74線相關匝道改善已投入17.1億元，包含112年10月30日草湖交流道通車，耗資6.2億元，同步完成高架橋下平面道路與周邊連絡道路銜接，東昇里南入匝道去年9月1日通車，耗資3.7億元，提供市區車輛直接進入台74線南行方向的便捷動線。

陳世凱指出，耗資7.2億元的台74線大里一北出匝道今天通車，象徵台74線路網優化計畫的重要里程碑，逐步實現「環狀快速公路系統性整合」的願景，除了拓展台74線的服務範圍，更可有效連結大里區、十九甲區及仁化工業區等地，提升區域整體交通運輸效率，未來將持續透過優化交通建設，促進台中區域發展，打造更安全、便捷的交通環境。