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傳台灣在名單上！川普關稅談判大限「倒數10天」　4國有望達成協議

▲▼美國總統川普，「我想怎麼做就怎麼做」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普，「我想怎麼做就怎麼做」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

距離美國總統川普對特定國家重新啟動對等關稅政策僅剩10天，白宮面臨貿易改革談判的重大考驗。一名熟悉協商情況的人士透露，美國目前已接近與台灣及印尼達成協議，越南與南韓也可能加入協議行列。不過，白宮目前僅與中國及英國完成有限協議，外界擔憂其他即將簽署的協議恐難以涵蓋核心爭議，僅是初步框架性安排。

根據《彭博社》，川普政府自4月2日向部分國家課徵更高關稅後，提供了為期3個月的談判緩衝期，盼與主要貿易夥伴達成新協議。白宮官員表示，目前最多可望與12個國家完成談判，目標是在7月9日最後期限前敲定。不過，包括與中國和英國的現有協議在內，內容多數仍侷限於少數議題，許多細節仍待未來協商。

對於尚未達成協議的數十個國家，川普揚言可能在原10%基準稅率上再加徵關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，這些國家多屬「較小的貿易夥伴」。他表示，若部分國家能展現出「善意協商」態度，可能不會立即調高關稅，但其他國家則將面臨自4月2日以來的更高稅率。

白宮近期對外釋出諸多模糊訊號，使市場充滿不確定性。川普日前甚至表示，將不逐一與每個國家簽署個別協議，而是可能直接寄信通知，宣布統一課徵25%關稅，「恭喜！我想怎麼做就怎麼做」。

川普同時在社群媒體上宣布終止與加拿大就數位服務稅的貿易談判，並揚言對美國第2大貿易夥伴徵收新關稅，此舉被外界視為對其他未達成共識國家的警告。

儘管美國與台灣、印尼等國談判進展順利，但歐盟、印度與日本等主要經濟體對於額外關稅範圍仍感疑慮，特別是出口晶片、藥品及商用飛機等產業。美國商務部預計未來數週公布這些領域的調查結果，屆時可能針對相關產品課徵新關稅。

此外，美國對關稅使用的「緊急權力」也受到法律挑戰。國際貿易法院5月裁定大多數關稅屬非法，並下令停止執行，不過上訴法院已允許暫時維持現狀，並預計於7月底進行審理。

儘管川普以「交易高手」自居，但外界觀察指出，川普時常大聲威脅後又撤回政策，已使投資人養成「川普總會退縮」（TACO，Trump Always Chickens Out）的預期心理。昆尼皮亞克大學6月調查亦顯示，有57%的選民不滿意他在貿易議題上的處理方式。

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