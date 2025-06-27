靠鮪魚罐頭「減脂增肌」真有效？日本健康圈掀熱議、上班族＆健身族飲控新寵！

▲鮪魚罐頭成日本的健身新寵，營養師也提醒最能帶來減脂效果的聰明吃法。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

最近在日本健身圈掀起熱議的「鮪魚罐頭減脂法」，成為許多忙碌上班族與健身愛好者的瘦身新寵。不過，這一罐看似平凡的食材，真的能幫助體重控制嗎？根據日本《Women's Health》報導，擁有管理營養師資格的麻生れいみ老師就指出，「關鍵不在吃多少，而是怎麼選、怎麼吃才真正有效！」

為什麼鮪魚罐頭這麼夯？三大優勢曝光！

想減肥又怕麻煩？你不是一個人！根據麻生老師的觀察，鮪魚罐頭會爆紅，不外乎以下三個原因：

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1. 高蛋白＋低糖＋低卡

「一罐就能吃進15到20克蛋白質，糖質幾乎為零。若選擇無油或水煮型，脂肪和熱量也相對較低，是糖質控管族與卡路里精算控的最愛。」

2. 免煮又耐放，居家囤貨必備

「忙到沒時間做飯？打開就能吃的鮪魚罐頭救你一命。不僅無須特別加熱，還能常溫保存，適合做便當、備餐，也能當作宵夜或運動後補給。」

3. 百搭不膩，怎麼煮都對味

「不論是沙拉、炒飯還是義大利麵，鮪魚罐頭都能輕鬆入菜。尤其是水煮款口味清淡，更能隨心所欲調味、不易吃膩。」

鮪魚罐頭怎麼選？營養師首推：水煮款！

千萬別以為罐頭都一樣！麻生老師強調：「水煮款和無油款才是真正的減脂神助攻！」理由有三點：

1. 熱量差一倍

「水煮款每100克大約只有50～70大卡，而油漬款則高達150～200大卡，差了一倍不止！」

2. 減少多餘脂肪

「油漬罐頭多半使用植物油，不小心就會攝取過多脂肪。選擇水煮款，可以更容易掌控脂質攝取量。」

3. 自由調味、搭配性高

「水煮款不像油漬的調味這麼重，想做成中式、西式、涼拌或熱炒料理，都能輕鬆駕馭。」

偶爾想當老饕也OK？這樣吃「油漬款」也能吃得聰明又健康

「當然，不是說想減脂就只能吃無油款。」麻生老師也趁此機會教大家，怎麼聰明吃油漬罐頭：

1. 挑對油脂很重要

「市面上也有使用橄欖油或玄米油的產品，想吃油漬款就以這兩種油為主。這些好油富含抗氧化成分，像橄欖油裡的油酸，在適量攝取下其實對身體還不錯。」

2. 加熱料理更聰明

「可以直接用罐頭裡的油炒蔬菜，不用再加別的油，既省事又減油。」

3. 減量使用也有風味

「怕熱量爆表？料理前先把油倒掉一些，或只用一半，剩下的拿來點綴香氣，風味依然不減。」

鮪魚罐頭一天可以吃多少？

「一天吃一罐（約70～80克）就很足夠。」麻生老師提醒，水煮罐頭雖然較健康，但還是要注意鈉含量，避免鹽分攝取過多。

時機也會影響減脂效率！

1. 早午餐時間吃最有效

「早上到中午是身體代謝最旺盛的時段，這時補充蛋白質能幫助肌肉維持，也有助提高整日代謝率。」

2. 運動後30分鐘內補充剛剛好

「這段時間被稱為『肌肉修復黃金時段』，來一罐鮪魚罐頭配上蛋或蔬菜，就是簡單又有效的蛋白質補給。」