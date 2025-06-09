甜過初戀！果艷西瓜20周年快閃板橋　限量600顆等你搶購

▲壽豐鄉農會於6月10、11日在新北市板橋區農會活力超市前廣場舉辦西瓜節。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

壽豐鄉農會所推出的知名品牌「果艷西瓜」今年邁入第20週年，適逢西瓜進入盛產期，特別選在6月10日至11日於新北市板橋區農會活力超市前廣場舉辦「2025【果然艷夏˙果艷20th】西瓜節」，兩日共計販售600顆來自花蓮的果艷大西瓜，現場還有免費試吃與15攤在地農特產品展售，邀請民眾一同感受來自花蓮的沁涼夏日風味。

果艷西瓜栽培於花蓮壽豐鄉支亞干溪畔，基地擁有潔淨湧泉水源及天然砂礫石地質，具備良好排水與充足光照等絕佳栽種條件。壽豐瓜農長年以職人精神耕耘，用心照料每一株瓜藤，讓每一顆西瓜都承載著對土地與消費者的承諾與用心。此次活動時間為6月10、11日每日上午10時至下午5時，現場限量販售600顆果艷西瓜，數量有限，售完為止。除現場選購，民眾也可參與免費試吃，體驗產地直送的新鮮滋味。

▲6月10日及11日兩天的上午10時至下午5時將於板橋區農會活力超市前廣場販售600顆果艷大西瓜。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農長期致力於協助在地農民與產地農會推廣優質農產品，此次與壽豐鄉農會合作，引進來自花蓮的果艷西瓜，希望都市消費者能以實際行動支持台灣農業，認同農民的辛勞與堅持。活動期間，凡於板農活力超市單筆消費滿300元，即可獲贈由壽豐鄉農會提供的冰涼「果艷西瓜切片」一杯（每日限量200杯），讓市民在炎炎夏日中享受沁甜清涼。

新北市農業局指出，新北市政府持續推動「農業健康市/式」政策，積極媒合新北與各縣市農會合作，透過農會超市、社區小舖、線上商城、團購平台、希望廣場及果菜市場等多元通路，強化產地與消費地之間的連結。未來也將持續善用新北市的消費動能，協助推廣優質農特產品，打造農業、民眾與環境共榮的永續農業生態。