人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

▲人夫開車幽會小三被抓包，行車紀錄器錄下曖昧全程，正宮怒告成功。（示意照／與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

王姓男子深夜開車外出，向妻子謊稱有急事需與同事碰面，直到隔日凌晨2時才返家。王妻察覺異狀，查看行車記錄器影像後，驚見丈夫與一名女子車內密會近5小時，錄下多段露骨對話內容，例如「內褲往上跑」、「不要再親我」等，遂怒而提告。法院認定王男與該女子行為已侵害配偶權，判決2人須連帶賠償王妻25萬元。

判決指出，事發於2024年6月23日晚間，王男聲稱要與同事見面後駕車離家，至隔日凌晨2時才回家。王妻發現異樣，調閱行車記錄器才發現，王男當晚實際是載女同學王女兜風，兩人在車內獨處將近5小時。

王妻指出，行車記錄器錄下兩人曖昧對話，包括「我連你老婆的醋都會吃怎麼辦」、「我都忍不了了」、「又會被吃掉了」、「奶頭」、「敏感」、「內褲往上跑了」、「妨害風化」、「不要再親我了」、「我太喜歡你」、「我是什麼…我是你的小可愛啊，煩，好喜歡你喔」等語，並伴隨擁抱、親吻、撫摸等行為，明顯超越一般朋友界線。王妻認為丈夫不忠，提告兩人侵害配偶權，請求賠償50萬元。

王男辯稱，當晚確實載王女出遊聊天，車上有擁抱，但未發生性行為，主張該行為未達《民法》第193條第3項所稱的「情節重大」，妻子無權請求精神損害賠償。此外，王男表示，案發兩日後（6月25日），王妻還邀他與其家人一同前往日本旅遊，雙方已重修舊好，且王妻曾透過LINE簡訊表示：「我不會怎樣」、「我不會有任何動作，我不會告人，這樣可以嗎」，主張王妻已放棄求償權利。

不過，法院審酌行車記錄器內容，認定王男與王女在車內確有摟抱、親吻、呻吟及撫摸私密部位等親密互動，雙方亦知行為已逾越一般男女關係，例如對話中提及「有時候講到你老婆我就覺得道德底線跑出來了」、「我們在車上這樣摟摟抱抱」、「不要摸」、「喬一下內褲，內褲往上跑了」等語。

法官認為，王妻並未放棄民事求償權利，王男與王女的行為已動搖夫妻間的忠誠與信任，破壞婚姻生活的圓滿與安全，構成對配偶權的侵害。最終判決王男與王女須連帶賠償王妻25萬元。