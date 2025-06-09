1天僅給1瓶奶！2歲童慘被「菸燙+毆打」喪命　土城狠心父母遭起訴

▲男童四肢有菸疤，吳男辯稱自己抽菸時，男童拿來把玩被燙傷。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市土城日前發生狠父母僅泡一瓶牛奶，讓2歲陳姓男童過一天的虐童案，男童滿身是傷陷入昏迷，2月18日送醫治療，醫療人員發現男童全身有多處瘀傷，四肢也有數個菸疤，男童父親33歲吳男、以及母親30歲陳女遭警方移送法辦，新北地檢署偵查終結，依家庭暴力重傷致死罪等提起公訴。

據了解，從事站務人員工作的33歲吳男，與做粗工的男童母親30歲陳女，2024年結婚並共同扶養2歲男童，並在土城福祥街租套房同住。由於吳男及陳女平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天，之前就曾遭通報疏於照顧。



起訴書指出，吳男於2025年1月28日至2月16日間，以香菸炙燙男童胸口及左手臂，吳男另於2月17日，連續掌摑男童巴掌5下，再以腳踹臀部2次，又2度以手抓其雙腳使其倒立後搖晃再摔至床上，導致男童左側硬膜下出血，合併雙側視網膜出血及抽搐，未將男童送醫，亦未對外求助。

▲陳女表示沒有打小孩，身上的傷痕是管教所留下的。（圖／記者陸運陞攝）

陳女於2025年2月17日，在土城住處浴室內洗澡時，聽聞男童哭喊、尖叫，未制止吳男繼續毆打男童，走出浴室後，見男童額頭瘀傷、臉色發白、眼神無法聚焦、四肢反應遲緩，仍未將男童送醫，亦未對外求助，至2025年2月18日，仍與吳男各自出門上班、應酬，獨留男童一人在住處達12小時。

吳男、陳女於2月18日晚間返家，見男童臉色發青、抽搐不止、呼叫無反應，才請救護人員到場，男童送往亞東紀念醫院急救，於3月24日10時49分許宣告死亡。

檢方認為吳男涉犯家庭暴力重傷致死罪嫌；陳女涉犯有義務者對無自救力之人不為生存所必要之扶助或保護致死罪嫌，依法提起公訴。