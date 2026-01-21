　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄男子遭兩男下藥性侵還偷拍性愛片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子嚮往與不同性傾向者發生性行為，他為滿足自己慾望，竟夥同謝姓友人設局邀約男子阿傑（化名）到KTV後，用G水下藥將對方迷暈，再將阿傑載到汽車旅館，過程中李男還用繩子綑綁阿傑後性侵，甚至還拍下性愛影片，直到後來阿傑收到他人私訊告知，才驚覺遭人性侵。法院審理後，依犯強制性交等罪判李男7年6月定讞；而幫忙買G水的謝男則被認定為共同正犯，也判刑7年3月。

判決指出，李男和謝男事前共謀設局下藥迷姦阿傑，並由謝男上網購買俗稱「G水」的迷姦藥水給李男，去年11月25日謝、李2人約阿傑到高雄某KTV唱歌，阿傑到場後，李男隨即熱情陪同唱歌，謝男則藉口遲到未出現在KTV，之後李男趁著阿傑去上廁所，偷偷載他的酒杯倒入「G水」，阿傑喝了幾口後藥效便發作隨即失去意識。

之後，李男將阿傑載到汽車旅館，先動手脫光阿傑衣服，並將他裸身綑綁後性侵得逞，過程中李男還拿出手機拍照及錄影。直到後來，有人私訊告知阿傑，他才知道自己被性侵，憤而對李男提告。

一審法院認為，李男於警訊及審理時均坦承犯行，且與證人證述情節大致相符，審酌李男為逞私慾，與友人謝男合謀，對阿傑下藥性侵，並擅自錄下其2人性愛過程，甚至恣意以其個人性癖好強加於阿傑，犯罪手段及犯行所致生之損害甚鉅，依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪，判李男有期徒刑8年4月。

李男上訴後，賠償了20萬元給阿傑，獲得二審改判7年6月，再上訴後遭最高法院駁回定讞。

謝男的部分，謝男辯稱雖然阿傑是他約去KTV的，但G水並不是他提供給李男，後續去旅館、拍性影像的事情他都沒有參與，最多只能算是幫助犯，希望爭取輕判。

但一審法官查出，李男使用的G水的確是謝男提供，而且兩人事前就不斷商議如何對阿傑「下手」，因此認定謝男是共同正犯，而非幫助犯，所以重判他徒刑7年3月，全案上訴後，高雄高分院駁回，維持原審刑度，仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

隧道驚見明星花露水！　老礦工淚憶為蓋屍臭：拼命救回同袍遺體

「SUPER JUNIOR特展」台灣站門票明開搶　高雄5城市應援必拍

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

更多熱門

相關新聞

色男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審判4年半

色男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審判4年半

新竹男子阿文（化名），對少女情有獨鍾。他日前與一名高中少女單獨在車上時，不顧少女正與朋友講電話，竟強硬要脫下少女褲子性侵，少女嚇得對電話大叫「這是強姦！」隨後下車報警，經過清查，共有3名少女遭性侵。一審將阿文判刑8年6月，案經上訴，阿文賠償3名少女取得和解，高等法院二審改判刑4年6月。可上訴。

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

又爆《熔爐》案　19女「叫爸爸」遭院長硬上

又爆《熔爐》案　19女「叫爸爸」遭院長硬上

關鍵字：

KTV下藥性侵迷姦G水

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面