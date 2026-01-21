冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

▲鹿港高中結業式冷氣管突然噴水。（圖／ 翻攝自threads／adomin_chenbo0629提供）

記者唐詠絮／彰化報導

學期結束，連冷氣機也想「放寒假」？彰化縣鹿港高中昨（20）日舉行結業式，進行頒獎程序時，禮堂上方的冷氣機突然漏水，讓排隊領獎與台下觀禮的學生一陣騷動。不過學生們不但沒抱怨，反而情緒超嗨，現場響起一片「水喔！」的歡呼聲，將意外插曲變成另類的「遇水則發」趣味回憶。校方也立即應變，疏散座位並關懷被淋到的學生，事件在輕鬆氣氛中落幕。

事件發生在昨天結業式的頒獎典禮上。當時學生們正按照流程上台領獎，突然間，一旁冷氣機水管開始噴水，讓現場師生又錯愕又驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿港高中結業式冷氣管開關被學生不小心碰觸突然噴水。（圖／民眾提供）

校方人員指出，當下推測可能是學生在排隊移動時，不小心碰撞到管線導致漏水。事發突然，坐在漏水區域下方的學生立刻被疏散，調整到其他安全的座位。校方也立即進行緊急處理，迅速將地面的積水清除。

有趣的是，面對這場突如其來的「室內小雨」，學生們不僅沒有不滿，反而因為學期剛結束、心情輕鬆，將意外事件當成趣味插曲。現場瞬間響起一片「水喔！」的歡呼聲，氣氛相當熱烈。事後更有學生在聯繫平台上分享此事，開玩笑說這是「遇水則發」的好兆頭，為結業式留下難忘的趣味記憶。

▲鹿港高中結業式冷氣管突然噴水。（圖／民眾提供）

校方表示，事件發生後，學務人員立即上前關懷被水波及的同學，了解他們的需要，例如是否提供吹風機等協助，並給予安撫。所幸漏水範圍不大，僅有局部區域受影響，在快速調整座位及清理後，結業式活動順利完成。

校方也強調，平時會定期檢修校內設備，此次為偶發狀況，後續將加強檢查禮堂空調系統，確保設備正常運作，避免類似情形再次發生。這次意外雖是插曲，但也展現了學校的危機處理能力與師生間的融洽互動。