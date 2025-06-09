終結12年惡臭！新北歷經14次協調　土城61戶完成污水接管

▲土城後巷違建退縮後完成污水用戶接管，後巷重見光明外，也可以讓人行走。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

土城區學府路一段229巷12號至20號及237巷9號至25號後巷污水接管，因該後巷地界未分割，無地界依據可自拆違建提供施工空間，新北市水利局破除地界框架，與施工團隊歷經14次現勘，努力協調取得住戶共識及施工同意書，終達成1樓住戶自拆違建，完成污水接管，解決61戶居民長達12年因化糞池臭味四溢問題，讓後巷重見光明。

水利局長宋德仁表示，污水接管工程中，最困難部分就是請住戶配合拆除自家後巷違建，且還必須自費進行，這對住戶來說是一大挑戰，除了要花時間和金錢外，也會影響日常生活，加上都市土地寸土寸金，大家都希望拆越少越好，不願意多讓出空間，根據規定，確認地界線後，每戶必須依地界線向內退縮75公分，提供污水管線施工空間，才可進行污水接管。

▲歷經14次現場會勘及說明，最終住戶達成共識完成後巷拆除作業。

宋德仁指出，該地區的土地並未分割，導致住戶對於退拆依據認知不一致，拆除範圍也意見不一，為了解決這個爭議，施工團隊提出以每戶合法建築中心線作為統一拆除基準，經過14次協調，終於取得共識及施工同意書，全體1樓住戶皆依此標準進行違建退縮作業，整個協調歷時9個月，最終於今年4月順利完成拆除，並於5月中旬完成污水接管施工，徹底解決居民困擾多年的臭味與髒亂問題。

該後巷住戶陳先生表示，過去的後巷是門戶緊閉，現在的後巷變得明亮又乾淨還可以去串門子，整個惡臭消散不見，也不用再面對抽水肥的問題，污水接管真是一勞永逸，非常謝謝市政府水利局出面幫忙協調，讓我們這區的所有住戶取得共識，使違建拆除範圍問題順利解決。

水利局表示，都市污水接管困難重重，但未來仍會持續努力，尋找每一個可行的接管機會，讓更多市民享有更乾淨的生活環境。如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

▲後巷中居民污水用橘色污水管銜接匯集，送到公共污水下水道處理。