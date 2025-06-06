高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

▲街友縱火毀宮廟！金山五谷宮15神像7香爐遭焚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區五谷宮4日下午驚傳縱火案！一名李姓男子涉嫌在廟內潑灑高粱酒並點火，導致15尊神像與7個香爐遭焚毀，廟方人員聽聞爆炸聲後緊急滅火，警方到場當場逮捕李男，經基隆地檢署複訊後，檢方以其供詞反覆、有再犯之虞向法院聲請羈押獲准，全案依公共危險等罪嫌偵辦中。

案件發生於4日15時許，新北市消防局第六救災救護大隊接獲通報後立即趕赴現場，火勢雖迅速被撲滅，但已造成宮內多項宗教器物損毀。金山警分局調查後，鎖定一名40多歲、居無定所的李姓街友涉嫌重大。

警方調查，49歲李姓男子（有公共危險、毀損及妨害自由前科）涉嫌將廟內祭拜用的香及金紙點燃後投入香爐，並將高粱酒、小瓦斯爐、神像及令旗等物品丟入火中，導致火勢加劇。廟方會計葉姓女子及其他工作人員聽聞爆裂聲後，立即協助撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。

李男到案後坦承使用打火機點燃神桌上神像，導致火勢蔓延至其他神像與香爐。然而對於犯案動機，李男供詞前後不一，先是表示「自己也不清楚」，後又改稱「不小心」引發火勢。

基隆地檢署審理後認為，李男不僅居無定所，且供詞反覆，有再犯之虞，遂向法院聲請羈押。法院於5日上午審理後，裁定准予羈押。全案依公共危險罪嫌偵辦中。