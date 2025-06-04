快訊／邱軍酒駕撞死人落跑！副駕女「裝醉」被打臉...涉偽證起訴

▲副駕黃女裝傻助逃？邱軍酒駕奪命，檢揭「撞擊點在副駕側」打臉偽證。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者郭世賢／基隆報導

藝人邱軍於2024年底酒後駕車，載黃姓女子返家途中，撞死一名正在排班的計程車司機後逃逸。基隆地檢署於今年5月依過失致死等罪將邱軍起訴，並查出事故撞擊點位於副駕駛座側。肇事當下，有目擊者拍打副駕駛座車窗，並對坐在該座位的黃女大喊「撞到人！」檢方認為，黃女不可能不知道邱軍酒駕並撞死人，卻仍為袒護邱軍而作偽證，聲稱自己已酒醉、對事故毫無所悉。基隆地檢署今（4日）偵查終結，依偽證罪將黃女起訴，並具體求刑1年。

起訴書中，檢方嚴詞指出，在辦理邱軍酒駕致人於死案件期間，曾多次明確告知黃女事故的嚴重性，黃女卻仍堅稱自己醉酒不醒，刻意混淆視聽，嚴重浪費司法資源，導致真相一度不明。檢方請求法院依偽證罪判處黃女1年徒刑；若法院考量緩刑，建請應命其繳納公庫一定金額，並接受240小時義務勞務及6場以上法治教育課程。

▲邱軍駕駛的肇事車輛撞擊點明確位於副駕駛座側，檢方依車損證據認定副駕黃女知情，涉偽證罪起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據起訴內容，2024年12月27日凌晨，黃女與邱軍在基隆市仁愛區一間居酒屋共同飲酒；凌晨4時許，邱軍酒駕載黃女返回她位於七堵區的住處，途中行經信義區仁一路某KTV前，撞上站在路旁的李姓與陳姓計程車司機後逃逸。李男傷重不治身亡，陳男則身體多處擦挫傷，幸運生還。

案發後，檢警追查肇事車輛，發現副駕駛座前擋風玻璃碎裂，顯示撞擊點正位於副駕駛座側。肇事當下，許姓目擊者拍打副駕駛座車窗並大聲提醒「撞到人！」但邱軍不僅未停車，反而逃離現場。檢方因此於5月依法將邱軍依過失致死罪及公共危險罪嫌提起公訴。

調查期間，檢方以證人身分傳喚黃女作證，她卻聲稱當晚因喝醉而不知情。然經深入調查，檢方掌握邱軍酒駕事證，確認當晚兩人共同飲酒，黃女不可能不知邱軍酒後駕車。更重要的是，從肇事車輛受損位置及目擊者所述可見，黃女坐在副駕駛座，事發當下目擊且可感知撞擊，不可能毫無察覺。加上檢方查得事故後，黃女與邱軍在LINE對話中明確顯示，她早知邱軍酒後開車，且事發時邱軍神智清醒，卻選擇逃逸。綜合相關證據，檢方認定黃女涉犯偽證罪，依法提起公訴。