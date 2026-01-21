美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

▲美國攀岩大神挑戰爬台北101大樓，物理老師分析，指力要比平常多出1.3倍。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許敏溶／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓。物理老師張瑞分析，摩擦力等於摩擦係數乘以正向力，鋁框的摩擦係數比岩石更小，所以挑戰者手指要出力量按壓在大樓鋁框上，預估得比平常多出約1.3倍以上的正向力，才有辦法固定住其身體，加上風速與濕度，都會增加挑戰的難度與變數。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）預計在本周六（24日）挑戰徒手攀登台北101大樓，也引發外界關注。前氣象局長鄭明典就指出，目前天氣條件不理想，包括風向和風速不穩，加上濕度高，讓建築表面更濕滑，增加挑戰的難度。

物理老師張瑞指出，和一般攀岩比較，攀岩時岩石的摩擦力比較大，手可以抓住岩石，比較好施力，但攀爬101大樓時，挑戰者只能抓住大樓的鋁框，而鋁框摩擦係數比岩石小，所以挑戰者手指要出更大力量按壓在大樓鋁框上，才能撐住身體，預估得比平常多出約1.3倍以上的正向力。

張瑞提出簡單的公式「摩擦力＝摩擦係數Ｘ正向力」，要產生同樣的摩擦力，就跟摩擦係數與正向力相關，在這個公式中，岩石跟鋁框就是摩擦係數，當鋁框的摩擦係數比岩石小，手指就得使出更大的正向力。

張瑞進一步說明，艾力克斯霍諾德體重約75公斤，平常攀岩施出的正向力約94公斤，因為鋁框摩擦力比較小，所以可能要花到125公斤，比平常多1.3倍，才能撐住其身體不往下滑，這還是在沒有考慮風力影響，以及下雨導致鋁框可能濕滑的狀況，所以上述變數都會增加這次挑戰的難度。