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鏡頭君全直擊！酒店妹海邊遭「石砸頭＋壓水」慘死　水利署說話了

記者閔文昱／綜合報導 

花蓮市太平洋公園海岸8日下午發生一起駭人命案，一名33歲林姓女子遭26歲呂姓男子以石頭猛砸頭部、壓入海中，最終被海浪捲走喪命。命案全程意外被水利署化仁海堤的監視器「鏡頭君」拍下，透過24小時直播放送網路，引發社會震驚，警方也憑此關鍵影像迅速鎖定兇嫌，於12小時內將呂男逮捕到案。對此，水利署也說明了。

據警方調查，呂男7日晚間在台北市錦州街酒店消費後，以4萬6000元代價包林女「三天兩夜遊花蓮」，並與43歲姜姓白牌車司機一同出發。8日上午3人抵達花蓮後因吸煙遭飯店退房，另轉往吉安鄉旅館入住。不料當天下午，3人前往化仁海堤後，呂、林兩人因故發生激烈爭執，呂男憤而行兇，當場以石塊連擊林女頭部，並將其壓入水中後拖入大海。

▲花蓮發生殺人棄屍案，呂姓犯嫌將林女按壓入水淹死，再將人拖入海中。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲花蓮發生殺人棄屍案，呂姓犯嫌將林女按壓入水淹死，再將人拖入海中。（圖／地方中心翻攝）

整個犯案過程，全被用來監控海岸潮汐的「鏡頭君」錄下，並在網路直播中同步播出。水利署第九河川分署對此表示，該鏡頭原為防汛防災設計，未料竟意外成為警方破案鐵證。林女遺體漂流至太平洋公園岸邊被民眾發現，警方隨即介入調查，並在岸邊發現血跡石頭、手機與隨身物品。

▲▼ 花蓮殘殺酒店妹！凶嫌長相、黑歷史起底　曾出拳毆打超商店員 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲呂男供稱「花太多錢在林女身上」才會失控犯案。（圖／翻攝自當事人臉書）

呂男落網後說法反覆，先稱是替人討債，但無法提供任何證明，隨後又翻供，表示因「花太多錢在林女身上」才會情緒失控。警方指出，呂男有傷害前科，案發後被逮時獨自坐在摩鐵房間床邊，未開燈、未開冷氣，神情恍惚。確切犯案動機與是否涉及預謀殺人，仍有待進一步釐清。

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