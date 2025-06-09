花蓮命案！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」　海邊石頭砸殺酒店妹

▲花蓮發生命案，26歲呂姓男子殺害33歲林女。（圖／地方中心翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸有民眾8日下午發現一具女屍，隨即報警處理。根據警方調查，死者為33歲林姓女子，事發當時她遭26歲呂姓男子持石頭痛砸頭部，並壓進水中，再拖進海裡。呂男落網時，先是供稱女方與他人有債務糾紛，他替人討債，孰料，隨後又翻供稱在女方身上花很多錢，才會憤而行兇。

回顧整起案發經過，8日下午有民眾在太平洋公園岸際發現一具女浮屍，隨即報警處理。警方抵達現場後，初步檢視發現，女子頭部受有瘀傷，應落海不久，隨後便在附近岸際尋獲其手機、鞋子、香水等物品。

警方調查發現，林女與26歲呂男、43歲姜姓白牌車司機，於8日上午登記入住花蓮一間摩鐵。據悉，林女為一名酒店小姐，與呂男7、8、9共3日包車出遊，孰料，旅程才到第二天就出事。

▲花蓮命案，凶嫌殺人過程全被水利署監視器直播出去。（圖／地方中心翻攝，下同）

透過水利署位於化仁海堤的監視器畫面可發現，呂男在海邊行兇時，疑似曾拿石頭多次朝林女頭部猛砸，隨後他將癱軟的林女拖入海中後，便轉身離去，但轉身見到林女在浪中踉蹌爬起身，又回頭多度毆打林女，見林女陷入昏迷後，再二度將人拖入海中製造溺水假象，最終林女身亡，漂到太平洋公園海岸才被人發現。

警方在花蓮市、新北市拘提呂男到案，並在岸邊尋獲沾染血跡的石頭，疑似就是呂男殺害林女所用之石頭，但因案發隔天花蓮雷雨不斷，石頭上沾染到的血跡遭雨水沖刷，仍須進一步檢驗。

呂男到案後先是供稱，受他人所託向林女要債，但他身上沒有任何一張本票、委託書，隨後他改口，稱他在林女身上花了很多錢，才會憤而行兇，說詞相當反覆。至於確切犯案動機，仍有待進一步調查釐清。