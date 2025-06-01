基隆落實行人友善！樂利三街通學步道啟用　人車分流更安全

▲基隆市樂利三街客運圍牆旁改善後成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府工務處為落實行人友善城市政策，持續針對人口密集且缺乏完善人行空間的路段進行改善，並將範圍擴展至社區巷弄。近期在國家新城社區推動的步道改善工程，是由工務處聯合安樂區公所、交通處與教育處共同規劃的「人行環境改善四部曲」之一，其中第三階段的樂利三街基隆客運旁及樂利三街263巷通勤、通學步道工程已於日前完工。

工務處長簡翊哲表示，國家新城生活圈人口近8,000人，但長期缺乏通往公車站的安全人行空間，導致學童與長者必須行走於車道，形成交通安全隱患。自2023年起，安樂區公所陸續在社區五大路口設置綠底行穿線，並遷移影響視線的電線桿，初步改善人行環境。2024年進一步推動第二階段工程，打通樂利三街150號至136號間的人行道，提升通行連貫性。

▲基隆市樂利三街263巷改善後成果。

第三階段工程由六合里潘德發里長提案，經市府相關單位、地方民意代表及長樂國小代表共同會勘後，決定增設基隆客運旁及樂利三街263巷的人行空間。施工過程中克服了路邊停車需求、電信箱阻礙、冷氣外機突出及水溝蓋不平等多項挑戰，最終於2025年5月前完成實體與標線型人行道設置，同時進行路面刨鋪與障礙物清除，打造平整安全的通行環境。

工務處指出，此案成功關鍵在於里長、民意代表、居民、市府各單位及管線機構的協力合作，體現跨部門共識與社區參與的精神，共同實現「還路於民、以人為本」的交通理念。

長樂國小林維彬校長特別感謝市府：「這三階段工程顯著提升學生上下學安全，讓家長更放心，全校師生衷心感謝市府對學童安全的重視，真正落實行人友善的目標。」

本階段工程完成後，獲得學校、里長及安樂區全體議員的高度肯定，認為有效解決了過去路側停車阻礙人行、人車混流的問題。下一階段，工務處將規劃整頓國家新城牌樓與公車候車亭，進一步改善通行空間與視野，打造更安全友善的社區門面與生活環境。