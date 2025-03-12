國際火線／杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國背後幹的？

▲ 菲律賓前總統杜特蒂任內發起的反毒戰爭，造成極大爭議。(圖／達志影像／美聯社)

文／朱錦華

菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)周二(11日)在馬尼拉被捕，原因是「國際刑事法院」(ICC)指控他在任內反毒戰爭中涉及犯下「危害人類罪」，因此發出逮捕令。不少人懷疑這個大動作，是否現任總統小可馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)跟美國聯手幹的？畢竟，沒有小馬可仕的允許，「國際刑事法院」如何能在菲國機場逮人？

菲律賓跟美國關係淵源極深。1898年「美西戰爭」西班牙戰敗後，美國政府以2000萬美元從西班手中買下菲律賓；從此菲律賓成為美國的殖民地，以及美軍在亞太地區獲得補給的重要軍事基地。

▲ 2022年6月，菲律賓總統小馬可仕、副總統薩拉．杜特蒂宣誓就職時的畫面。（圖／路透）

二戰時日本偷襲珍珠港後，菲律賓岌岌可危。時任「美國遠東陸軍司令」的麥克阿瑟，撤退時說出「我將回來」(I shall return)這句世紀名言，腳下的土地正是菲律賓。

二戰結束後菲律賓儘管獨立，但仍是美國部署在太平洋的一枚重要棋子。他們扶植了小馬可仕的父親老馬可仕當總統，並且宣傳菲國是「亞洲的民主櫥窗」。然而諷刺的是，在美國縱容下，老馬可仕卻成為了徹頭徹尾貪腐的大獨裁者：他從1965年起擔任菲國總統直到1986年(期間從1972年至1981年更實施戒嚴)，最後被人民革命力量推翻。

美國當時擔心如果馬可仕不走，最終可能會引發菲國內戰。於是決定放棄對馬可仕政府的支持，讓馬可仕一家人及親信流亡夏威夷。

▲菲律賓前總統杜特蒂9日在香港出席活動時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

馬可仕家族一直被美國深深的掌控，小馬可仕當然也不例外。他競選時雖然跟親中的杜特蒂家族合作，但選上後又是另一回事了。他當選後一改前總統杜特蒂的親中立場，跟美國建立更緊密的雙邊關係，讓美國在菲律賓使用更多的軍事基地，造成中、菲兩國關係日益緊張。

再者，杜特蒂家族因利益分配及對外立場分歧等問題，跟小馬可仕家族關係已經勢同水火。正、副總統薩拉·杜特蒂(Sara Duterte)更是徹底決裂，杜特蒂的女兒薩拉日前公開揚言，如果她被刺殺，就會派殺手去追殺小馬可仕、第一夫人麗莎和眾議院議長羅慕德斯！

▲杜特蒂的女兒薩拉，是未來支撐家政治事業的中流砥柱。(圖／路透)

小馬可仕這次默許「國際刑事法院」在菲國抓人。主要原因當然是他要先下手為強：擒「賊」先擒王。杜特蒂若被送上「國際刑事法院」審訊，其家族在菲國的政治影響力勢必遭受重創。但美國的角色呢？

大家都知道，杜特蒂跟美國關係鬧得特別僵、罵美國罵得特別難聽；美國早已對他超不爽。再者，杜特蒂親中；瓦解這個家族的勢力後，他們就再也無法在菲國政壇興風作浪，對美、菲聯手的抗中策略，好處多多。